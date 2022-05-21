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戴琪、鄧振中在泰首次會面 談深化美台經濟關係

記者黃有容、張文馨／台北21日電
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai，圖）20日在曼谷會晤台灣行政院政務委員鄧振中，討論在亞太經合會（APEC）論壇、世界貿易組織（WTO）等多邊機構的美台合作。（美聯社）
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai，圖）20日在曼谷會晤台灣行政院政務委員鄧振中，討論在亞太經合會（APEC）論壇、世界貿易組織（WTO）等多邊機構的美台合作。（美聯社）

美國總統拜登亞洲行出訪日韓，將宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）。在拜登宣布前，美國貿易代表戴琪昨與台灣政務委員鄧振中在泰國會面，談論深化美台經濟關係機會。拜登首站即訪問南韓三星的半導體工廠，外界關心影響台灣半導體產業國際地位，經濟部長王美花昨表示，台美經貿非常密切，台灣半導體供應鏈舉足輕重，她認為不會有影響。

政務委員鄧振中。（本報資料照片）
政務委員鄧振中。（本報資料照片）

在「印太經濟架構」啟動前夕，目前人在泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議的戴琪昨在曼谷與鄧振中會晤，討論在亞太經合會（APEC）論壇、世界貿易組織（WTO）等多邊機構的美台合作。戴琪上任以來兩度與鄧振中視訊會談，這是兩人首次面對面會晤。

美國貿易代表署（USTR）表示，兩人會面是在美國在台協會（AIT）與駐美代表處的架構下舉行。美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中指出，美台經濟關係的強韌和持久性，透過雙邊討論持續強化，包括去年6月舉行的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中也討論深化經濟關係的機會，推動基於共同價值觀的多樣貿易優先議題，並指示工作團隊探索深化美台貿易與投資關係的方式，在未來數周內再次碰面討論進度。

拜登此行傳將參訪韓、日半導體工廠，台灣半導體業界人士指出，拜登政府正在籌組聯盟，台灣自然也是夥伴，儘管此行沒有參訪台灣半導體工廠，但無損台灣半導體產業國際地位，美台在半導體產業長期合作，台廠不會掉隊。

王美花昨出席電電公會會員大會，她在會前受訪時談到拜登亞洲行，表示美國訪日韓是為強化亞太合作關係，而台灣與美國經貿關係密切，且台灣的半導體產業在全球具有重要的供應關係，不會影響台灣半導體的國際地位。

王美花指出，由於疫情、俄烏戰爭後，台灣掌握了重要契機，在民主國家、全球尋找重要供應鏈夥伴的時候扮演重要角色，這也是去年前年台灣業績持續上升的原因。下半年台灣在邊境、防疫部分應該會比較有不同的做法，屆時人流往來會比較密切，預期將有更多跨國交流合作，產官也能攜手合作。

拜登 戴琪 投資

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