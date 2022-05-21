陸封控影響 台外銷訂單終結連25紅

中國大陸為實現清零政策大規模封控，相關供應鏈都受打擊，台灣4月外銷訂單表現受挫，意外年減5.5%，為519億美元，終結「連25紅」。（本報資料照片）

中國大陸為實現清零政策大規模封控，連帶相關供應鏈 都受打擊，台灣4月外銷訂單表現受挫，終結「連25紅」。據經濟部統計處統計，4月由於大陸重要經貿城市因疫情 執行封控等因素，外銷訂單意外年減5.5%，為519億美元，中止連續25個月正成長，這也是2020年2月以來最大負成長。

經濟部統計處長黃于玲坦言，中國大陸封控對於訂單影響，比原先預期還要更大，復工 情形也不如預期。據統計處分析，5月外銷訂單金額可能呈現年減1.1%至年增1.7%，是否負成長端看中國大陸復工、供應鏈恢復情形，甚至不排除要等到6月、7月才可能迎來翻轉。

統計處補充，前次負成長為2020年2月，年減0.77%；前次最大衰退是同年1月、年減12.8%，也是新冠肺炎最初爆發時期。2020年1月中國大陸新冠肺炎疫情爆發時，外銷訂單年減12.8%，下一個月年減0.77%，接下來都是正成長，這次是疫情爆發首月之後最大幅度的下滑。

統計處指出，雖新興科技應用及數位轉型需求續強，但是中國大陸封控導致產能降載、物流人流受阻、原材料供應短缺等問題，並限縮消費市場，以致4月外銷訂單下滑至519億美元，較去年同期減5.5%。

值得注意的是，彭博資訊報導，中國大陸堅持「清零」政策，嚴格的封控防疫限制衝擊經濟，預測中國大陸今年經濟成長率可能只有2%，相形之下，美國今年成長率估計可達2.8%。可能導致大陸今年成長率遭美國超越，將是1976年來首見。專家則認為，大陸後續經濟表現，也將牽動台商出口。

展望未來，統計處詢問廠商訂單狀況，5月仍有33.1%的廠商認為，會持續影響訂單減少。

黃于玲表示，雖然5月中國大陸各地封控已經開始逐漸恢復，但資訊業「五窮六絕」，華東的資訊電子產業目前有長短料、人力、物流不順等問題，待相關問題解決，才會出現訂單遞延效應、恢復消費市場熱絡。