華府智庫：美不會邀台灣加入印太經濟架構

中華民國駐美代表蕭美琴19日表示，持續與美方溝通尋找讓台灣有意義參與印太經濟架構的模式。(華盛頓記者張文馨／攝影)

過半數美國參議院成員致函總統拜登 ，敦促他將台灣包含在「印太經濟架構」（IPEF）中。不過華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」資深經濟副總裁古德曼認為，美國不會邀請台灣加入「印太經濟架構」，因為那將使這個經濟框架被視為一個「反中」集團，反而使印太國家感到「不自在」，因此在具體的實踐上拜登政府將不會這麼做。

古德曼說，雙邊貿易協定才是台美應該考慮的做法，台灣已經排除因進口美國豬肉、牛肉瘦肉精帶來的貿易障礙，這或許是一個新的機會讓美台啟動雙邊貿易協定的談判。

美國總統拜登出訪亞洲，台駐美代表蕭美琴19日表示，持續與美方溝通尋找讓台灣有意義參與印太經濟架構的模式，此外，蕭美琴也說，台灣有意與美日印澳四方安全對話（Quad）成員合作，推動全球衛生與疫苗 、人工智慧、太空 技術與科學等議題。

駐美代表蕭美琴19日與台媒茶敘表示，美國強烈支持台灣參與世界衛生大會(WHA)訊號明確，也積極幫台灣，願意支持與關心台灣的國家增加當中。(中央社)

拜登將在東京和日本首相岸田文雄共同宣布IPEF，美方預告，屆時會有亞洲國家領導人視訊與會。這是拜登政府推動的首個區域經濟架構，台灣已爭取多時，美方迄今未公開點頭同意；蕭美琴在雙橡園答覆媒體詢問表示，台灣目前並未受邀出席宣布儀式。

蕭美琴表示，感謝許多美國國會議員致函拜登政府，表達台灣納入IPEF的重要性，國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會作證也說，不會排除台灣；台美持續密集溝通，相信會找到適當的有意義參與方式，狀況還在發展中。

拜登亞洲行的另一重要活動為參加在東京舉行的Quad領導人峰會，南韓總統尹錫悅日前表達參與Quad的意願，美國政治新聞Politico報導，美國樂見日韓拉近距離。

蕭美琴接受Politico訪問表示，台灣也已經表達投入Quad正在合作議題的意願，例如全球衛生與疫苗、人工智慧、太空技術與科學等；台灣了解Quad現階段運作僅限現有成員（美國、日本、印度和澳洲），但台灣仍歡迎任何能與Quad成員合作的機會。