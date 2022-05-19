我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

美台商會 質疑美不對稱軍售傷害台灣防衛能力

記者張文馨／華盛頓18日電
美國國務院於3月拒絕台灣提交的MH-60R反潛直升機需求信函。(取材自美國海軍官網)
美國國務院於3月拒絕台灣提交的MH-60R反潛直升機需求信函。(取材自美國海軍官網)

美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會說明對台灣軍售新政策，表示「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」。美台商會質疑，這項新政策無法提升台灣防衛能力，還會拖延軍售過程。

針對美台軍售政策是否發生變化？美國國務院發言人以背景說明方式回覆記者表示，美國強烈支持台灣落實不對稱防衛戰略的努力，持續追求無法有意義形成有效防衛戰略的武器系統，不符台灣持續面臨、不斷演變的安全威脅。

美台商會說，美國對台軍售新政策增加「預先處置」機制，形同僅由白宮國安會和美國國務院拍板售台軍售項目，排除台灣建軍主體意志和美國其他主要機關參與。新政策也明顯聚焦因應「開戰日」的單一能力，其他不符合這項情境的裝備與能力都將被拒。

美台商會會長韓儒伯質疑，新作法將影響台灣獲得全方位防禦和威懾中國大陸的能力，無法改善台灣安全，反而傷害台灣防衛能力。

本報系月初曾報導，拜登政府喊停其上任後首批宣布的對台軍售案M109A6自走砲（新型155公厘自走砲案）；美台商會新聞稿表示，美國國務院於3月拒絕台灣提交MH-60R反潛直升機和E-2D先進鷹眼預警機的「需求信函」。

美台商會表示，美國政府對於台灣適用的「不對稱戰力」定義主觀，個別裝備是否符合定義，標準也不明確，造成美企與台灣討論時的障礙。

美台商會說，如今，美國在收到台灣需求信函啟動跨部會諮商前還要預先處置，國安會和國務院將成為實際控管者，「我們認為沒有任何其他美國主要安全援助夥伴，在需求信函流程中被附加這種先決條件」。

國務院 拜登 白宮

上一則

醫療量能不足 台長者現超額死亡 70歲以上每萬人多28死

下一則

台8.5萬確診再創新高 累計近百萬例 中南部疫情升溫

延伸閱讀

拜登提名布林克任烏克蘭大使 參院表決通過

拜登提名布林克任烏克蘭大使 參院表決通過
拜登支持度續走低 俄州唯一背書參選人落敗

拜登支持度續走低 俄州唯一背書參選人落敗
拜登動用緊急權力 下令提高嬰兒奶粉供應、軍機運送

拜登動用緊急權力 下令提高嬰兒奶粉供應、軍機運送
葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力

葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝