美台商會 質疑美不對稱軍售傷害台灣防衛能力

美國國務院於3月拒絕台灣提交的MH-60R反潛直升機需求信函。(取材自美國海軍官網)

美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院 3月14日向商會說明對台灣軍售新政策，表示「拜登 政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」。美台商會質疑，這項新政策無法提升台灣防衛能力，還會拖延軍售過程。

針對美台軍售政策是否發生變化？美國國務院發言人以背景說明方式回覆記者表示，美國強烈支持台灣落實不對稱防衛戰略的努力，持續追求無法有意義形成有效防衛戰略的武器系統，不符台灣持續面臨、不斷演變的安全威脅。

美台商會說，美國對台軍售新政策增加「預先處置」機制，形同僅由白宮 國安會和美國國務院拍板售台軍售項目，排除台灣建軍主體意志和美國其他主要機關參與。新政策也明顯聚焦因應「開戰日」的單一能力，其他不符合這項情境的裝備與能力都將被拒。

美台商會會長韓儒伯質疑，新作法將影響台灣獲得全方位防禦和威懾中國大陸的能力，無法改善台灣安全，反而傷害台灣防衛能力。

本報系月初曾報導，拜登政府喊停其上任後首批宣布的對台軍售案M109A6自走砲（新型155公厘自走砲案）；美台商會新聞稿表示，美國國務院於3月拒絕台灣提交MH-60R反潛直升機和E-2D先進鷹眼預警機的「需求信函」。

美台商會表示，美國政府對於台灣適用的「不對稱戰力」定義主觀，個別裝備是否符合定義，標準也不明確，造成美企與台灣討論時的障礙。

美台商會說，如今，美國在收到台灣需求信函啟動跨部會諮商前還要預先處置，國安會和國務院將成為實際控管者，「我們認為沒有任何其他美國主要安全援助夥伴，在需求信函流程中被附加這種先決條件」。