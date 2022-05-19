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軍備籌獲自主優先 國防部：不受個別軍火商影響

記者洪哲政／台北19日電

針對美台商會質疑，國防部昨天表示，國軍武器裝備籌獲，以國防自主優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，「不受個別軍火商影響」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，國防部說明這項立場，是避免捲入美國今年11月期中選舉可能發生的「茶壺內風暴」。

國防部表示，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則的定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規畫」章節中說明，「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

國防部也表示，對於評估或洽談中的軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理；國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約、甚至提前交運。

不過，揭仲指出，美台商會和美國商會罕見聯名公開質疑美國國務院部分高層官員的決定，不僅顯示美國國防工業廠商與主管對台軍售行政官員間的歧見頗深，又選在離11月美國國會期中選舉僅半年的時間點公開拋出，讓人不禁聯想到這些美商不排除會結合台灣安全、選區利益與工作機會等訴求，來遊說美國國會議員，藉此影響行政部門的決定。

揭仲表示，這些舉動勢必會引起美國高階行政官員強烈不滿，國防部才要在新聞稿中強調「不受個別軍火商影響」，以免捲入華府接下來可能發生的「茶壺內風暴」。

國防部 期中選舉 風暴

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