陳明通：共軍若攻台也包括釣魚台 日本不是旁觀者

立法院外交與國防委員會16日邀請國家安全局局長陳明通報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。(記者曾原信／攝影)

美國國務院 修改美台關係介紹網頁，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等字句。國安局長陳明通昨在立法院解讀表示，此意謂美國「一個中國」政策中的「六大保證」被更加鞏固。

本報系聯合報報導，立法院外交及國防委員會昨邀陳明通、外交部次長田中光專案報告「印太最新情勢發展與未來動向」。研判印太最新情勢，國家安全局表示，中共 將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；美方則將藉雙邊同盟等安全架構，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力，未來美中競逐將更趨激烈。

國民黨立委江啟臣質詢表示，美國國務院上周刪除官網2018年以前台美關係事實陳述的版本，但數日後美國務院發言人又出面說明，口頭宣示美「一個中國政策」沒有改變，國安局看法如何？

陳明通答詢表示，美方已清楚說明政策，而美國的「一個中國」政策，過去較少提及「六大保證」，其中一個很重要的部分，就是美國從未改變台灣主權的地位。他認為，美方此舉清楚表達，美方不承認中華人民共和國對台灣擁有主權，當中共要主張「一中原則」、台灣是其一部分時，「美國就會跳出來」。

另據台北中國時報報導，陳明通也說，台灣海峽是天險但也有劣勢，一旦遭到封鎖，外界物資進不來。他說，中共所說的完全統一，是包括把釣魚台 都拿下，共軍若攻台，也會包括釣魚台，因此日本在區域安全議題上，就是當事者，不是旁觀者。