新聞評論/美政策虛實交錯 台慎勿被烏克蘭化

聯合報社論

美國的兩岸政策一周以來數變，值得注意，不宜一廂情願解讀。其一，國務院 官網修改對台美關係的事實陳述，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等文字，引發北京不滿；數日後，國務院發言人口頭補正了「不支持台獨」的立場。其二，美國總統拜登 宣稱，他正考慮取消川普時期對中國大陸實施的懲罰性關稅，藉以壓低美國當前嚴重的通膨。

這是美國對大陸的兩手策略，一虛一實，一正一反。前者是針對外交，看似高亢，但很快收斂修補。後者針對經濟，表面是放緩對中制裁，實則為紓解自己內部物價高漲壓力，以期在年底選舉挽回選民的心。此際，因國務卿布林肯確診，故延遲宣布新的中國政策。而拜登本月下旬將有亞洲行，此刻調整對中政策，時機上格外敏感。

本月5日，美國務院官網修改對美台關係之陳述，將對台六項保證納入其「一中政策 」，並刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」之字句，引發北京強烈抗議，認為在掏空一中政策。這種作法，旨在把台海議題套入俄烏戰爭的模式，希望激起印太盟國的同仇敵愾，形成反中同盟。這也是拜登積極拉攏韓國的尹錫悅政府，並將在日本召開「四方安全對話」峰會的原因。

美方的另一考慮，是為了避免美中台關係的話語權被中方獨占。北京今年在紀念上海公報簽署50年時一直宣傳，「台灣是中國的一部分，美國對此不持異議」，極可能被誤解成美國默許中共有對台動武的權力。為此，美國要刪去「台灣是中國的一部分」的文字，並加上六項保證，以確保國際社會有協防台灣的正當性。

問題在，美方同時刪去了「美國不支持台獨」之字句，引發了不當聯想。如此一來，會讓外界猜測美國是否已從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，這並非華府所願。在大陸強烈抗議後，美國務院第一時間回應，這是正常的定期調整；發言人更說，新版文字反映台美堅若磐石的非官方關係，但政策未變。未料，次日發言人再被問及此事，他改口稱，美國政策不變，「不支持台獨」，仍謹守一中政策，等於再度重申「不支持台獨」。同日，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯也重申美國的一中政策，並稱美國不支持台獨。

反觀在經貿面向，拜登政府似又在向大陸示好。美國目前通膨高達8.3％，油價高漲，多數民眾叫苦連天；拜登政府若無法有效因應，民主黨在11月的期中選舉將很難看。儘管聯準會急速升息，但看不出效果，反而有把經濟拖入蕭條的危險。也因此，財長葉倫和副國安顧問辛格等溫和派主張要調降對中國進口產品所加徵的關稅，引導價格下降，以抵銷輸入性通膨。

這項作法，並不表示美中貿易戰就此停火。拜登這次的亞洲行，即將在日本宣布成立「印太經濟架構」，將是一個美國排除大陸經濟勢力的新經貿集團。聯準會急遽升息，將使大量游資湧回美國。美元升值基本上是以鄰為壑，把通膨輸出到其他國家去，凸顯出美元作為世界貨幣的不平等地位。

美國調整對中國政策，將直間接影響台灣。停止美中貿易戰，或許可讓台灣在美中台貿易中獲利；但是組建新經貿集團，卻又讓脫鉤的危險升高。更值得警惕的是台灣的「烏克蘭化」。美國在俄烏戰爭中未出一兵一卒，食髓知味，認為可以籌組盟邦，以台灣為餌，在海峽衝突中，弱化中國大陸。這樣的調整，對台灣絕非好事。