輕中重美 金控首季海外投資虧83.25億美元

升息風暴席捲金融市場，金控集團今年首季海外投資大失血，未實現虧損飆升到2448.6億元。（路透）

升息 風暴席捲金融市場，金控集團今年首季海外投資 大失血，帳上損益由紅翻黑，未實現虧損一口氣飆升到2448.6億元（台幣，下同，約83.25億美元）、創有統計來最大帳上虧損額。前十大海外市場全軍覆沒，中國大陸市場虧500.6億元居冠，美國市場虧384.1億元次之，金管會已緊盯金控集團風險並列今年度金檢重點。

法人說，今年首季受俄烏戰爭、高通膨、急升息影響，讓股市大跌、債市殖利率 大彈，金控最大投資部位的壽險子公司，更出現逾千億元的未實現損失，加上投資俄債減損，導致金控投資部位出現巨大評價損失。

法人認為，4月至5月受美國加快升息腳步，讓股市跌幅加大、美債10年期殖利率一度升破3%，市場預期經濟趨緩風險大增，市況能見度差，第2季金控海外股債投資損失恐加大。

金管會已將金控集團風險管理機制，列入今年金檢重點，包括金控是否對金融情勢變化（如疫情、升息）有預擬因應對策、建立集團風險管理機制，例如營運持續管理計畫或壓力測試等。

據金管會最新公布今年首季16家金控集團國內外曝險情況，金控海外放款、投資持續攀升達21.97兆元，其中投資部位達18.24兆元，較上季增加1.1兆元。

去年第四季因疫後經濟復甦，金控集團海外投資帳上收益還有1288億元，未料今年第一季竟豬羊變色，反轉大虧2448.64億元，是史上最慘紀錄，前十大海外投資市場全賠錢，更有七大市場虧損額創史上最高。

「賠最大」的是大陸市場，首季未實現虧損500.6億元居冠，更是從2016年首季來、連續七年未脫離虧損泥沼，顯示大陸經濟下行風險仍劇；居「海外獲利王」的美國市場也吃鱉，首季未實現虧損達384.1億元居次，主因仍受升息腳步又急又快，造成股債市動盪。

虧損第三大是法國市場，首季未實現虧損達177億元，澳洲虧62.5億元，英國、香港、南韓虧損介於45億至48億元之間，日本虧37.6億元、加拿大和阿拉伯聯合大公國各虧21億和25億元。

至於金控集團國內投資部位，也受到升息、疫情衝擊，台股量縮價跌，帳上獲利也縮水，從去年第4季4642.9億元，驟降到2903.7億元、季減37.5%，使金控集團國內外投資合計未實現收益剩455億元，下探2020年首季爆發全球疫情來的近兩年新低點。

對金控集團海外投資部位大虧，金管會官員說，金管會設有金融機構重大風險偵測機制，隨時監控國內外投資、授信風險等變化，且也已將金控風險管理機制列入2022年金檢重點，大陸市場曝險管理也是檢查重點。

金控集團海外存放款、投資，愈來愈「輕中、重美」。據金管會統計，今年首季金控集團海外曝險部位攀升到23.28兆元、季增4.35%，其中美國市場曝險額已達7.55兆元占海外總曝險32.5%、以近三分之一，風險集中度增加，意味美國市場一有風吹草動，將成金控海外投資帳上盈虧的關鍵。

金管會是在2015年第二季開始公布金控集團國內外曝險統計。曝險額包括拆存、放款與投資，又以投資部位最大。以過去這七年統計數字來看，金控集團對美國市場曝險額，是以每七季就增加1兆元的速度成長，占海外總曝險比更從四分之一往三分之一邁進；對大陸市場曝險則維持在2.2兆至2.8兆元間，今年首季降到2.313兆元，是該統計來次低；季減5.73%是該統計來最大。

法人說，金控投資愈來愈輕中、重美，有兩大意義，一是美國市場經濟、股債波動對金控海外投資影響加劇，如今年美國升息，股債市下跌，金控美國市場就爆出384.1億元的帳上虧損、創該統計來最慘。

二是對大陸市場放款、投資降到該統計來次低，意味著從美中貿易戰、監管風暴，到最近封城，大陸經濟風險升高，金控集團對大陸市場的風險意識攀升，因而大舉降低部位，審慎以待。

值得一提的是，今年首季金控對法國市場曝險額首度衝破兆元，達1.08兆元、季增8.37%，擠入金控海外曝險第三大市場，對金控海外投資帳上盈虧影響力加大，對英國曝險則降到1.07兆元、季減0.31%。

據資料顯示，今年首季海外投資曝險前十大市場，依序是美國、大陸、法國、英國、香港、南韓、澳洲、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國，與上季相較、法國、南韓、澳洲排名均往前。