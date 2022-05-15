反共機擾台 台防空飛彈射訓今年將採多機留空接戰模式

中科院1089靶機勤務。（取材自中科院官網）

空軍司令部表示，為因應共機頻繁擾台，今年防空飛彈與砲兵部隊射擊訓練，將增加靶機架次，以「多機同時留空」方式模擬空中敵情，實施射訓，以周密台灣短、中、長程防空接戰能力，嚇阻敵軍威脅。

空軍司令部今年委託國家中山科學研究院辦理「1089靶機作業服務」經費爆增台幣2700萬元（約9萬620美元），立法院質疑有疑義，要求說明。

空軍司令部向立法院提出報告表示，空軍委託中科院執行「1089靶機作業服務」，運用靶機及拖曳靶標，模擬實戰場景，實施對空射擊訓練。近期中共 不斷擾台，我空防壓力與日俱增，配合想定調增3架次靶機需求，以強化攻防能力。

空軍司令部表示，「中科院1089靶機作業服務」可因應不同場景規劃目標靶機「多機同時留空」能力，亦是運用靶機訓練的重要考量因素。但依委製協議書計價標準，無論標靶是否被擊中，均以「架次」計價，恐造成雙方權益問題。

空軍司令部說，空軍後續與中科院研討，於簽訂委製協議書時，明訂射擊若未能達成時，釐清飛彈擊落失敗或靶機放靶失敗等的責任歸屬，採減列架次列計；換言之，若是靶機失誤造成無靶可打，則不計價，以合理靶勤服務價格。

空軍司令部表示，「中共軍 事現代化武器及遠海長航能力提升，嚴重影響區域安全，為周密我國短、中、長程防空接戰能力，嚇阻敵軍威脅，因此增列各項對空射擊訓練預算 需求，強化空防安全。」