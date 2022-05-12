東協峰會將談台海 坎伯：美不支持台灣獨立

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯11日表示，即將舉行的東協峰會中將談到各種議題包含台海；美國將強調，願採取各種方式維持台海的和平穩定，且不尋求實施挑釁行動，明確制止可能挑釁的行為。坎伯提到，美國的一個中國政策沒有改變，美國也不支持台灣獨立。

坎伯表示，美國相信其他國家公開和私下強調「烏克蘭事件不能在亞洲重演」是至關重要的。他說，這次的東協峰會將強化美國與東南亞地區的往來，美國總統拜登將表示，美國渴望公平有效的競爭，但無意使東南亞或亞洲陷入新冷戰。

美國國務院 發言人普萊斯10日在例行記者會中表示，國務院例行更新美台關係成果清單，以準確反映雙邊關係，他數度表示美國的「一個中國」政策沒有改變，呼籲北京不要乘機捏造藉口施壓台灣。

普萊斯表示，國務院定期更新對外關係事實清單，以準確反映美國與世界各地的關係，美國不擔心這會授人以柄；國務院的介紹反映與台灣堅若磐石的非官方關係，呼籲中國大陸以負責任的態度行事，不要捏造藉口以加倍施壓台灣。

普萊斯表示，在台灣議題上，正如清單所述，美國奉行基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。

記者質疑既然政策不變為何要改變說法，普萊斯表示，因為這已經好幾年沒更新。

美國國務卿布林肯原定5日發表對陸政策演說，但因他確診新冠肺炎被迫延後。被問到美國此時修改美台關係描述是否與布林肯演說有關，普萊斯說，這不是發表新政策，這是技術性更新，美國的政策沒有改變。

此外，空軍司令部前天公布對岸一架自艦艇升空的武直（武裝直升機）十闖過海峽中線挑釁。國防部 副部長王信龍昨天表示，「這是一種實戰化的驗證」，國軍有應處規範，也有多重反制作為。

台灣海峽近期狀況多元，美軍第七艦隊發布訊息，提康德羅加級的飛彈巡洋艦皇家港號10日穿越台海。國防部昨天證實一艘美軍巡洋艦，由南向北航經台灣海峽。

大陸東部戰區發言人施毅10日深夜稱，已組織兵力全程跟監警戒，並重批美國這是「蓄意加劇台海緊張局勢」。施毅指出，美國「頻頻上演此類戲碼、滋事挑釁，是向台獨勢力發出錯誤信號，蓄意加劇台海緊張局勢」。他稱，解放軍 東部戰區部隊隨時保持高度戒備。

國防部昨在立法院面對朝野立委關切對岸軍機闖越海峽中線一事，列席的國防部聯二情報次長顏有賢表示，這架機「過來中線約0.5海里」。是否越線？顏有賢先稱涉及國家機密，後表示「在邊緣」。他說，其企圖就是威脅，對台形成壓力，同時拒止外軍。

針對遼寧艦近期在西太平洋的操演，顏有賢說，解放軍每季都有聯合與組合訓練，唯一目的是拒止外軍；解放軍艦艇數量不是問題，所在位置才是問題，國軍都有掌握研析。

國民黨立委江啟臣表示，對岸軍機擾台已從台灣西南海域擴大到整個南部，國軍須洞察各項作為演變趨勢，預判情勢，避免擦槍走火。

王信龍表示，解放軍行動「是一種實戰化的驗證」，國防部都有掌握且有應對，國軍有應處規範與多重作為。王信龍說，解放軍後勤、兩棲作戰能力目前仍有問題，從事演練目的其一為海空聯合作戰，驗證實戰化能力，表現威嚇，實施文攻武嚇，「動態國防部都能掌握，我們絕對有能力（反制）」。