國名3版本? 馮世寬：只有中華民國 不能跟華視一樣弄錯

國民黨立委溫玉霞11日於外交及國防委員會質詢退輔會主委馮世寬。(取材自國會頻道)

國民黨 立委溫玉霞昨天質詢退輔會主委馮世寬，退輔會預算 解凍報告附件的「友我決議文」中，國名出現中華民國 、中華民國台灣、中華民國（台灣）三種不同版本，究竟哪個版本才正確？馮世寬定調只有「中華民國」，並打趣說，「不能跟華視一樣弄錯了」。

溫玉霞出示退輔會預算解凍報告中的美國海外作戰退伍軍人協會、美國退伍軍人協會、美國退伍軍團等友台決議文，中文版本出現多種國名。馮世寬回應，這是從外交部文件翻譯而來。溫玉霞進一步要求，要跟外交部說翻譯不對，並詢問馮是否對中華民國四字忠貞不二？馮世寬回答「是的」。

溫玉霞說，依憲法國名就是中華民國，有這麼多不同版本該如何改進？馮世寬表示，他有跟同仁說，不要完全抄錄外國人給的文件，並特別指示，「下次我們自己文件不會有這樣的」。

對於退輔會將派員駐美，馮世寬表示，人員將於6月份後進駐，但他也透露，因農曆春節時住院，醫生交代他不要超過2小時以上飛航，所以今年無法親自到華府視察，將派副主委李文忠前往。

國民黨立委陳以信並詢問馮世寬，李文忠是否會在暑假時過去，馮世寬回應，不一定，要看疫情狀況。

馮世寬今年2月3日心臟衰竭併發肺水腫緊急住院。馮昨在委員會前受訪時也被問及，是否有打第3劑疫苗？他表示，沒有，若醫生建議打就打，因為他還沒有完全恢復。