美促台買不對稱作戰武器 吳釗燮：爭取有助台防衛武器

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

針對外媒報導指美國促台購買不對稱作戰武器，外交部長吳釗燮今表示，有助台灣自我防衛的，定會盡量爭取，也努力與美方討論何種武器符合我防衛需求。

紐約時報報導，俄烏戰爭促使美國拜登 政府更積極推動台灣購買不對稱作戰武器而非常規軍備，以便以小規模軍力抵擋中國大陸從海上入侵。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前台灣推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

吳釗燮會前受訪指出，有關採購防衛性武器，相信國防部 已經說明相當清楚，有助於台灣自我防衛的，一定會盡量去爭取，也會與美方盡量討論何種武器是符合台方的防衛需求，這些都在努力當中。

媒體追問美方的態度，以及軍售案生變等事，吳釗燮僅表示，這方面應由國防部說明。

另有關於菲律賓總統大選，吳釗燮說，民主國家再度經歷民主選舉，是值得恭賀的事情，台方也要藉此機會恭賀菲律賓人民經歷這場總統大選；在總統當選人出爐前，台方都會密切關注，但不針對任何候選人評論。

吳釗燮並說，台灣與菲律賓關係有長久、非常好的友誼，外交部的責任是盡量爭取台菲友誼再深化。