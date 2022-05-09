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美促台買不對稱作戰武器 吳釗燮：爭取有助台防衛武器

記者張加／台北9日電
外交部長吳釗燮。(本報資料照片)
外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

針對外媒報導指美國促台購買不對稱作戰武器，外交部長吳釗燮今表示，有助台灣自我防衛的，定會盡量爭取，也努力與美方討論何種武器符合我防衛需求。

紐約時報報導，俄烏戰爭促使美國拜登政府更積極推動台灣購買不對稱作戰武器而非常規軍備，以便以小規模軍力抵擋中國大陸從海上入侵。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前台灣推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

吳釗燮會前受訪指出，有關採購防衛性武器，相信國防部已經說明相當清楚，有助於台灣自我防衛的，一定會盡量去爭取，也會與美方盡量討論何種武器是符合台方的防衛需求，這些都在努力當中。

媒體追問美方的態度，以及軍售案生變等事，吳釗燮僅表示，這方面應由國防部說明。

另有關於菲律賓總統大選，吳釗燮說，民主國家再度經歷民主選舉，是值得恭賀的事情，台方也要藉此機會恭賀菲律賓人民經歷這場總統大選；在總統當選人出爐前，台方都會密切關注，但不針對任何候選人評論。

吳釗燮並說，台灣與菲律賓關係有長久、非常好的友誼，外交部的責任是盡量爭取台菲友誼再深化。

國防部 拜登

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