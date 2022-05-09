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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

大陸稱願助台灣買快篩 陳時中：可依法辦理

台灣新聞組／台北9日電
台灣疫情延燒，快篩難買，民怨沸騰。（記者林俊良／攝影）
台灣疫情延燒，快篩難買，民怨沸騰。（記者林俊良／攝影）

台灣疫情嚴峻，本土確診病例屢創新高，但快篩卻一劑難求。大陸國台辦7日表示願提供協助，被台灣網友譏為「貓哭耗子」。陸委會則指對岸「想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化」。國民黨主席朱立倫表示，不要讓別人有見縫插針的機會，趕快準備充足快篩試劑最重要。指揮中心指揮官陳時中對此表示，大陸相關意見可根據法規辦理。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，4月以來，台灣疫情快速蔓延，因此大陸十分關切抗原檢測快篩試劑嚴重短缺的問題，「台灣同胞盡快獲取抗原檢測快篩試劑，對疫情防控、診療至關重要」。若台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購，大陸方面願提供協助。

朱立倫昨表示，為何要讓人有見縫插針的機會？政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵。朱立倫說，他經過每個藥局都排滿人龍，昨天母親節，好多媽媽都還在排隊為家人買快篩，真是全民之痛。

另外，對於基隆市長林右昌指快篩實名制一定要改，否則引發民怨，陳時中表示，雖有徵用，但快篩沒有限制進口或買賣，基隆市長可能是說北北基桃或重點區域供貨要多一點。對於地方抱怨快篩實名制大排長龍，陳時中表示，請各地方政府填報所需快篩數量，指揮中心都盡所能提供，地方盡快提出合理需求。

超商今日起將開賣快篩，但價格比實名制貴。陳時中表示，這是市場機制，經濟部安排廠商在市場賣，有一定市場機制在，以前也要求過費用不要太高，但不會強力干涉。

至於診所協助PCR篩檢，陳時中說，也不會等190家都準備好才開始，有意願登記的診所陸續開始分擔檢驗量能，能篩多少都有幫助。醫療應變組副組長羅一鈞表示，確實已有診所開始採檢，等醫師公會提供正確名單我們會更新189家名單，但還需要建置時間，障礙排除後，盡快讓大家可以服務。

陳時中 疫情 檢測

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