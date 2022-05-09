自走砲軍售喊卡 美廠商澄清：產線足 可如期交貨台灣

拜登上任後宣布的第一項軍備M109A6自走砲案喊卡，但BAE公司表示，該公司有能力為台灣生產這種自走砲。(美國陸軍檔案照片)

本報日前報導美國總統拜登上任後宣布的第一項軍備M109A6自走砲案喊卡，國防部 表示原因為美國務院 告知俄烏戰爭導致廠商無法如期在2026年交貨。消息人士透露，該砲車製造商BAE日前致函台灣表示，沒有產線壅塞的問題，BAE早在軍售案完成知會國會的程序後，就將對台軍售納入生產計畫中，只要簽署合約，BAE有足夠產能配合台灣的需求如期交貨。

但國防部昨天仍表示，此案因美國防部正式告知最快交運時間為2026年起，不符台灣快速提升戰力需求；而國防部軍購業務對象為美國防部，針對個別廠商之訊息不予評論。

除了製造廠商否認因俄烏戰爭導致產線壅塞的說法，美國國防部發言人柯比 在例行記者會也說明五角大廈的立場。柯比5日指出，美國提供烏克蘭的軍援主要來自美國現有的軍備庫存；6日再被問到相關問題，他表示，兩者是完全不同的作業程序，彼此並不相干（There's not a correlation）。

據指出，美方去年就透過管道明示台灣主動撤案，原因包括沙烏地阿拉伯也不買M109A6自走砲，台灣成為單一購買方後價格會很貴，加上美軍也減少採購，未來的零附件取得會有補給問題。但因為全案已完成知會美國國會程序，台灣國防部也已編列預算，後來在台灣要求下，美國國務院國防安全合作局（DSCA）透過美國在台協會回文給國防部，表示因產線排擠導致2026年後才能交貨。國防部因此決定撤案，改為增購海馬士多管火箭系統等軍備。

M109A6自走砲案完成知會國會程序後，美軍一直未與BAE簽約。消息人士表示，軍售案喊卡消息曝光後，BAE才了解美方遲不簽約的原因並非台灣不買，而是美方告訴台灣因產線壅塞會導致延宕，由於事關商譽且恐造成既有客戶緊張， 因此急著自清，並致函台灣其產線有能力如期交貨台灣。

至於紐時報導部分美國官員對於2019年批准售台的108輛M1A2艾布蘭戰車很有意見，據了解，台灣向川普政府申請採購108輛M1A2T戰車，美國在台協會台北辦事處安全合作組並不支持，但透過斡旋，仍促使川普同意購案，而國務院有兩個機關可以主導、卡關台灣軍購案，包括軍控局與東亞局。