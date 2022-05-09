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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

高空滲透特攻 美軍在台協訓帶飛

記者洪哲政／台北9日電
美台傘訓畫面中除有外籍人士與國軍一同降落，地面並有外籍人士持通訊裝備導航滲透傘。(取材自臉書)
美台傘訓畫面中除有外籍人士與國軍一同降落，地面並有外籍人士持通訊裝備導航滲透傘。(取材自臉書)

美國陸軍第一特戰總隊駐沖繩特戰中隊所派遣ODA特戰分隊，近期登台密集與台灣陸軍特戰部隊、高空特種勤務中隊實施空中、山地、水域協訓，並升空跳傘「帶飛」，輔導台灣涼山特勤隊覆練高空滲透特攻戰技，部隊互動日前在屏東潮州空降場首度曝光。

陸軍司令部昨表示，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫與期程執行，細節部分援例不予評論。

屏東潮州鎮長周品全日前透過臉書披露相關畫面。他表示，潮州空降場已蔚為當地特殊景觀，雖然早期因此限制地方不能種植檳榔、椰子等高莖作物，以免妨礙傘兵著陸，但他觀察，三、四十年前傘兵跳傘「風向不對就會飄很遠」，近年來傘兵著陸技術精準，相關限制已然放鬆，地方習於空降場存在，他支持國軍在當地實施傘訓。

記者檢視，地方披露的國軍傘訓畫面中，除有與基本傘訓圓型傘不同的方塊傘外，還出現不少「外國人」，且服誌與國軍明顯不同，穿戴高空供氧頭盔裝備與國軍一同「降落」，所使用灰色傘具也非國軍制式，地面並有外籍人士持用具備長程天線的通訊裝備進行導航與安全管制，引導「滲透傘」循序降落。

據了解，美軍今年赴台負責協訓任務的是駐防沖繩的美軍ODA（Operational Detachments Alpha，A類特遣分隊），除在谷關活動外，也南下與高空特種勤務中隊實施滲透傘協訓。

陸軍特戰部隊高空滲透跳傘目前仍局限在1萬呎以下的高度，舉凡夜間高空跳傘、戰鬥全裝、高空供氧、2萬呎跳出、長程滑翔、小組滲透特攻特戰技，仍然有賴美軍輔導。

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