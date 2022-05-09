紐時：美促台買不對稱禦陸武器 添購武裝無人機、水雷

國防部長邱國正日前坦承MH-60R海鷹反潛直升機採購案已喊卡，原因是價格過高。但紐約時報報導，美方認定台灣採購的某些武器不適合台海防禦戰。(美國海軍檔案照片)

紐約時報報導，俄烏戰爭促使美國拜登 政府更積極推動台灣購買不對稱作戰武器而非常規軍備，以便以小規模軍力抵擋中國大陸從海上入侵。專家認為，美方評估中共戰力和台灣預算後，認為台灣應優先採購精準打擊類彈藥，再逐步強化傳統載台類武器。

美方已經認定，台灣採購的某些武器不適合台海防禦戰，例如洛克希德馬丁公司的MH-60R海鷹反潛直升機。報導中說，美國已警告台灣官員，國務院 會拒絕這些採購案，並告訴美國軍火商，別要求美國政府批准台灣的某些武器訂單。

國防部長邱國正5日向立法委員坦承，海鷹反潛直升機採購案已喊卡，原因是價格過高。他並未提到美國官員施壓台灣不要買。

部分美國官員對於已批准的某些對台軍售也很有意見，例如2019年批准售台的108輛M1A2艾布蘭戰車。美國官員認為，若戰事演變成台灣必須使用戰車來對付解放軍的短兵相接局面，那台灣恐怕會輸。

美國應烏克蘭 要求，提供標槍反戰車飛彈和刺針便攜式防空飛彈。刺針也是美國鼓勵台灣訂購的武器之一。

美國還推動台灣購買波音製造的魚叉反艦飛彈。烏克蘭4月就是用自己的海王星反艦飛彈，加上美國提供的情資，擊沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號。部分美國官員說，台灣也該添購海岸防空飛彈系統、武裝無人機和水雷。

美國國務院一名代表發表聲明說：「持續追求不能有意義促進有效防衛策略的武器系統，不符合台灣面臨的逐步改變的安全威脅，因此，美國強力支持台灣實行不對稱防衛戰略。」

拜登表明不會派兵參與俄烏戰爭，但同意運送小型機動武器給烏克蘭。如果台灣被包圍，美國及其盟邦要運送武器入台將困難得多，一些美國官員考慮讓台灣儲存大量軍火。

台灣最近幾次採購的美國軍火，有許多符合不對稱戰略，不過部分台灣官員仍要求美國提供昂貴的傳統武器，如艾布蘭戰車。台灣多名防務專家主張，台灣仍需傳統武器，為中共犯台各種不同情境做準備。

國家政策研究基金會副研究員揭仲說，「我們收到美國許多建議，但仍需準備因應其他可能發生的長期作戰情境」，他擔心俄烏戰爭讓美國人更加堅持不對稱作戰的想法，而不考慮台灣的特定需求，「我們的火砲系統太老舊了，需要更新。你不能要求我們拿二戰時代的裝備對抗中國大陸」。