美台互動操演再升級 高空滲透特攻在台協訓首曝光

美特戰ODA特戰分隊日前在潮州空降場實施協訓，除服誌與國軍明顯不同外，也與我軍一同實施空降（右二），地面有長程天線的通訊裝備進行導航與安全管制（左二）引導「滲透傘」循序降落。圖/作者授權取自國泰淑華臉書網頁

美軍赴台協訓實況再度曝光，美軍ODA特戰分隊，近期抵台密集與台灣陸軍特戰部隊、高空特種勤務中隊實施空中、山地、水域特戰協訓。美軍升空跳傘「帶飛」，輔導台灣涼山特勤隊覆練高空滲透特攻戰技，部隊互動日前在屏東潮州空降場曝光。

對此，陸軍司令部8日表示，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫與期程執行，細節部分陸軍援例不予評論。

美軍特戰第一總隊曾拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍到台灣與台軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。但全片去年曝光後不久就下架。

屏東潮州鎮長周品全日前在臉書 貼文，標註「原來潮州這麼美」、「全台唯一跳傘場」，披露一系列攝影 志工所拍攝近日跳傘場上空傘兵空降美照。貼文指出，潮州鎮最具特色的景點，就是全台唯一跳傘場。位於光春里往新埤的方向，是國軍特戰部隊跳傘訓練場，附近營區駐有部隊，平時負責管理空降場、引導傘兵空降、管制交通，是台灣培訓空降人才主要訓練所。

貼文進一步表示，跳傘場因此獲選成為潮州鎮特色門牌的底圖，以大武山為背景，藍天綠地加上英勇的傘兵從天而降的畫面，常會吸引附近民眾或過路遊客駐足觀賞，是潮州鎮特有的熱門景觀之一。提醒鄉親朋友欣賞空降訓練美景時，服從軍兵的交通指揮、注意人身安全。

經記者檢視，地方披露的國軍傘訓畫面中，除有與基本傘訓圓型傘不同的方塊傘外，還出現不少「外國人」，且服誌與國軍明顯不同，穿戴高空供氧頭盔裝備與台軍一同「降落」，所使用灰色傘具也非國軍制式，地面並有外籍人士持用具備長程天線的通訊裝備進行導航與安全管制，引導「滲透傘」循序降落。

據了解，這是美軍今年赴台負責協訓任務的美軍ODA特戰分隊，駐地在沖繩，分隊除在谷關活動外，也南下與台高空特種勤務中隊實施滲透傘協訓。陸軍特戰部隊高空滲透跳傘目前仍侷限在1萬呎以下高度，舉凡夜間高空跳傘、戰鬥全裝、高空供氧、2萬呎跳出、長程滑翔、小組滲透特攻特戰技等，仍有賴美軍輔導。

周品全接受本報訪問表示，潮州空降場已蔚為當地特殊景觀，雖然早期因設置空降場，限制地方不能種植高莖作物，如檳榔、椰子，以免妨礙傘兵著陸，但他觀察，3、40年前傘兵跳傘技術原始，「風向不對就會飄很遠」，但近年來傘兵著陸技術精準，相關限制已然放鬆，地方習於空降場存在，他支持國軍在當地實施傘訓。

據了解，本月6日位於台中市和平區的陸軍特戰訓練中心麗陽靶場發生火警，當時部隊正在進行國造特戰型班用機槍射擊訓練，當時就有外軍協訓人員在現場，傳火警發生原因，是因台特戰部隊機槍射訓並不使用曳光彈，但美方協訓人員使用的機槍彈仍為「四普一曳」（四顆普通彈、一枚曳光彈），密集曳光彈打中防護用的廢棄輪胎和雜草，導致燃燒造成火警，又因營區沒有滅火裝備，必須由地方消防隊進營區滅火。

美軍在台代號「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動協訓，兩國每年依據雙方任務與需求，執行一到二次，慣例都由美陸軍第一特戰總隊，派遣所轄ODA特戰分隊，赴台與台三軍特戰部隊，實施共同訓練。

美軍第一特戰總隊，下轄四個特戰大隊與支援大隊，責任地區涵蓋美國西岸、印太地區、紐澳、俄羅斯 與部分中亞地區，每一個大隊由四個特戰中隊、一個支援中隊所組成，各中隊則編制有6到12人的特戰分隊。其中，特戰第一大隊與所屬各中隊，前推駐防於沖繩與南韓 ，總隊部與其餘各大隊，都駐防在美國西岸華盛頓州 路易斯堡基地。