美反潛直升機價格過高 台防長：不買了

MH-60R反潛直升機。(取材自美國海軍官網)

國防部 長邱國正昨天在立法院證實，海軍「神鷹三號」採購12架MH-60R反潛直升機案確實將停止，原因是價格過高，超出台方能力範圍；而美國停止台灣採購M109A6自走砲車案、陸軍「遊龍專案」對美採購肩射刺針飛彈延遲交貨，則是因烏克蘭 戰爭爆發後導致供貨期程改變。

對美採購自走砲車全案停止，邱國正表示，「美國停止此案，因為交貨期程不如我們當初所提，台灣需要快速提升戰力」；但美方已提出替代方案，需經國防部進一步評估，相關備案預計今年9月前定案，會再向立法院報告。邱國正指出，對美軍採購的程序一定要照走，據理力爭，但有其他備案作應對，「不會因為沒有了，我們就兩手一攤」。

國防部戰規司長李世強說，國軍現階段對美採購MQ-9B無人機、AGM-84H空射增程型距外陸攻飛彈案，目前籌獲時程都不會延後；至於海、空軍對美所採購的刺針飛彈，台方會堅持要求美方依約執行。

國民黨 立委江啟臣質疑，美方此舉恐動搖人民對台美關係的信心。邱國正表示，國軍也擔憂影響人民信心，但國防部可保證，不管有無裝備，國軍備戰不會有影響。

另外，行政院會昨通過「要塞堡壘地帶法」修正草案，將法案名稱修正為「戰略要域管制法」。國防部表示，全台現行22處要塞堡壘，改為戰略要域後，數量未增減，但刪除陸地、水面第一區及第二區管制。修法後，戰略要域外圍禁建管制區將放寬，各級政府變更區域計畫、都市計畫時，涉及戰略要域，可徵詢意見後推動，以增進地方發展。

為加強照顧國軍官兵眷屬，行政院會昨也通過「兵役法」修正草案，明定官兵服役十年以上亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依法照顧。