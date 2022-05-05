美推遲交付M109A6自走砲 製造商：有能力為台生產供應

《Defense News》4日報導，製造M109A6「帕拉丁」自走砲的英國BAE Systems公司表示，該公司有能力為台灣生產這種自走砲。資料照片。路透

《Defense News》4日報導，製造M109A6「帕拉丁」（Paladin）自走砲的英國BAE Systems公司表示，該公司有能力為台灣生產這種自走砲。

BAE Systems發言人在電郵告訴《Defense News》，「一旦美國政府已敲定合約，BAE Systems就準備好為台灣生產與提供M109自走砲。我方生產能力可支持台灣國防部 的需求，不會損害既有客戶的合約承諾」。

中華民國 國防部2日指出，M109A6軍購案因產線排擠，美方告知最快於民國115年（2026年）後方可交運，並提供海馬士系統在內的其他更精準與遠程的替代方案選項。邱國正部長5日在立法院表示，美國將採購M109A6自走砲車全案停止的原因是不如台灣當初提出的交貨期程，但美方提出替代方案，需經國防部進一步評估。

《Defense News》報導，美國陸軍正減少在3年期間計畫購買的M109A6自走砲，為生產線上的其他訂單騰出更多空間。一些媒體報導質疑，所謂的對台交付延遲是否歸因於努力供應烏克蘭 武器以對抗俄羅斯入侵，但美國國防部發言人科比指出，對烏安全援助來自於美軍庫存。