美推遲交付M109A6自走砲 製造商：有能力為台生產供應
《Defense News》4日報導，製造M109A6「帕拉丁」（Paladin）自走砲的英國BAE Systems公司表示，該公司有能力為台灣生產這種自走砲。
BAE Systems發言人在電郵告訴《Defense News》，「一旦美國政府已敲定合約，BAE Systems就準備好為台灣生產與提供M109自走砲。我方生產能力可支持台灣國防部的需求，不會損害既有客戶的合約承諾」。
中華民國國防部2日指出，M109A6軍購案因產線排擠，美方告知最快於民國115年（2026年）後方可交運，並提供海馬士系統在內的其他更精準與遠程的替代方案選項。邱國正部長5日在立法院表示，美國將採購M109A6自走砲車全案停止的原因是不如台灣當初提出的交貨期程，但美方提出替代方案，需經國防部進一步評估。
《Defense News》報導，美國陸軍正減少在3年期間計畫購買的M109A6自走砲，為生產線上的其他訂單騰出更多空間。一些媒體報導質疑，所謂的對台交付延遲是否歸因於努力供應烏克蘭武器以對抗俄羅斯入侵，但美國國防部發言人科比指出，對烏安全援助來自於美軍庫存。
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