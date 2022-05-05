美推銷波音787未翻譯?外長吳釗燮：聽不清楚

立法院外交及國防委員會4日邀請外交部部長吳釗燮（中）報告備詢，聚焦波音787事件等議題。(記者邱德祥／攝影)

本報系聯合報上周獨家報導，美國聯邦參議員 葛理漢4月中訪台時，當場對蔡英文總統表達希望台灣採購波音787，但總統府中英文新聞稿有出入、現場口譯也未準確翻譯。外交部長吳釗燮昨在立法院備詢時稱，當天他也聽不清楚，已與總統府討論如何強化收音。

政府是否曾要求華航購買波音？吳釗燮說，「電話我連打都不敢打，我如果打電話，就是介入華航的企業行為，這個事情沒有」；他還表示，媒體報導稱葛理漢等人來台「強銷」飛機，這就是在影響台灣人對於其他國家參議員對台支持的認知。

國民黨 立委溫玉霞質詢，美國參議員推銷波音787，政府為何要指媒體惡意中傷、認知作戰？吳釗燮先說，「我們稿子已經發出去，已經講清楚了，我不再講話。」

不過，在溫玉霞、江啟臣 等立委追問下，吳釗燮說，美國參議員來台展現力挺態度，為何要扭曲成來台唯一目的是推銷產品，他還反問溫玉霞，「報紙說是強銷，妳能夠接受嗎？」

江啟臣質詢時說，重點不在強銷，重點在為何沒有翻譯；吳釗燮回應，當天他在場，他自己都聽不清楚了，翻譯坐比他遠，相信翻譯也沒有聽很清楚，這方面已與總統府討論如何強化收音，讓翻譯者能完全聽清楚。

外交部次長田中光說，外交部的翻譯同仁很懊悔沒有翻譯好。北美司長徐佑典表示，當天是蔡總統解隔離的第一場會面，從原本比較小的場地，改到總統府大禮堂舉行，翻譯未坐在總統與訪賓中間，而是在角落，由於場地回音很大，翻譯相當吃力。

對於外交部常務次長俞大㵢日前在立院提到「中華民國台灣是主權獨立國家」，遭國民黨團總召曾銘宗批「肖仔」，吳釗燮昨說，任何對常任文官的羞辱或人身攻擊都無法接受，在立法院問政應該要理性。