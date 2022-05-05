冷眼集／官員聽不清 民眾有權看清楚

立法院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮報告。(記者邱德祥／攝影)

美國聯邦參議員葛理漢 日前訪台，當蔡總統的面推銷波音787。此事引發媒體報導及社會議論，主要在於總統府中英文新聞稿有出入，中文稿未出現「（波音）787」等內容，現場口譯也未準確翻譯。但媒體報導此事，竟被政府戴上「認知作戰」的帽子，官方迄今說不清楚；還原真相後，外交部長吳釗燮昨天只談強化收音、避談認知作戰。

吳釗燮說明在總統府接待訪團時，「漏譯」議員談787的原因，表示當天自己也聽不清楚。台灣接待重量級議員訪團，竟因場地、設備不完善，還造成英文很好的外長、翻譯人員都聽不清楚，實在需要檢討。

不過，總統府英文逐字稿倒寫得清清楚楚，葛理漢對蔡總統說「我們希望您購買（波音）787」，中文新聞稿卻不見此句，總統府僅以「潤飾」解釋，這又如何以「聽不清楚」自圓其說？

立委質詢波音事件，吳釗燮指媒體扭曲議員團來台唯一目的是為推銷產品，且無法接受「強銷」一說。事實上，聯合報不但在議員團訪台時作了許多報導，包括葛理漢所說「拋棄台灣就等同拋棄自由」等重要發言，絕無窄化「僅為推銷」；倒是，葛理漢於離台1周、4月22日發布新聞稿提及訪台行，並寫出希望台灣購買的客機數量、金額等具體內容，記者豈能裝作沒看見？

聯合報報導後，國安高層竟說，議員團離台多日後，媒體突然報導此事，懷疑是「認知作戰」。若依此邏輯，外界是否也該懷疑葛理漢離台多日後突然發新聞稿的動機？

葛理漢在蔡總統面前提波音787，記者會也提及，離台1周後又發新聞稿，難道不是「強力推銷」？這對為選區產業爭取商機的議員而言是盡責，何來醜化？況且，此事攸關具有官股的華航公司鉅額重大採購，媒體追蹤報導，何錯之有？

外交部次長俞大㵢報告提到「中華民國 台灣」是主權獨立國家，遭國民黨 團總召曾銘宗批「肖仔」，吳釗燮表示無法接受，呼籲理性問政。同理，外交部把媒體報導指為「持續配合中國共產黨極權政府的宣傳基調」，政府任意抹紅就是所謂的「理性」？

美國議員是否推銷客機？台灣的航空公司是否買？以及總統府新聞稿為何出現明顯差異？都是公眾關心且可理性討論的公共議題；官員可能「聽不清」，但民眾有「看清楚」的權利。