朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管

國民黨主席朱立倫6月1日出訪美國，為期12天，將與美方印太事務重要主管會面。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫6月1日訪美，為期12天，預計拜訪美國四城市，並以華府 為主，拜會成員包括美國行政部門、國會、智庫，還有大學演講。國民黨國際部主任黃介正昨天表示，朱立倫與美方印太事務重要主管會面，是此行「重心中的重心」，相關安排仍在洽談中。

黃介正說，朱立倫訪美的演講除分享對國際及台海局勢看法，以及未來和美方加強聯繫，主題會偏重在如何增強台灣自我防衛能力。黃介正指出，此行不是搞總統選舉或與台灣其他政黨較量的把戲，是為了國民黨設立駐美代表處，並告訴美方，今後將能隨時在華府找到國民黨的代表。

朱立倫昨出席國民黨智庫「台灣元宇宙的未來」系列研討會表示，此行並非有任何特定目的，一是為駐美代表處揭牌，二是和美方老朋友、新朋友保持聯繫，不管是國會或行政部門，只要能支持中華民國，希望台美關係能更往前進，大家可進一步了解國民黨立場。赴美隨行成員除黃介正，另包括副主席夏立言、海外部主任陳以信，以及文傳會副主委林家興等幕僚。

黃介正昨接受「POP撞新聞」廣播專訪表示，朱立倫此行將走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山 ，第一站是洛杉磯，在華府停留的時間最長，除在美國發表公開演說，並與美國國安會、國務院、國防部等相關重要官員會面，拜會重要智庫，也會到美國大學參訪，與僑界見面，最後一站則是舊金山。