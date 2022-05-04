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美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

黑白集／台花錢買飛彈 烏克蘭先免費用

黑白集
軍方證實美售台FIM-92肩射式剌針防空飛彈，今年有延遲交運風險。圖為刺針飛彈發射瞬間。（取材自美軍陸戰隊資料照）
軍方證實美售台FIM-92肩射式剌針防空飛彈，今年有延遲交運風險。圖為刺針飛彈發射瞬間。（取材自美軍陸戰隊資料照）

美軍拒派軍馳援烏克蘭，代以提供軍火；其中上千枚刺針飛彈讓烏軍肩扛射擊俄機，屢屢奏功。西方媒體大讚刺針「重挫俄軍」，這停產18年的神器，因而在烏國廢墟揚名立萬。台灣五年前付款購買刺針飛彈及發射器，迄今一件都沒到貨；只怪烏軍打光美軍庫存，讓台灣空等。

生產刺針的雷神公司吐實，因缺料缺工，暫時無法生產。雷神承認，正為一位「國際客戶」製造刺針，因一些零件停產，過時零件庫存有限，必須重新設計。這張3.5億美元的訂單，正是來自台灣。

烏克蘭快速燃燒美軍庫存，五角大廈優先補貨，雷神最快兩年後才能對台交貨。台灣早已付款，生產線還涼著，倒是基輔免費取用。

俄烏開打，美國不斷示警「下一個是台灣」，促台強化自我防禦，並開出各類換裝清單要台灣添購。現在交不了刺針，自有替代武器可賣，隨美方決定菜色。就像敲定的自走砲也交不了貨，美方要台改買海馬士多管火箭系統。如此「不對稱」的採購關係，就是蔡總統的「國防自主」？

吳釗燮最近受訪，學舌澤倫斯基向各國要武器，「讓台灣抗中不孤單」。他真以為台灣是烏克蘭，忘記台灣是「自費抗中」，還幫美軍供養長程雷達站。他該學的是印度與南韓，要求白宮別占盟友便宜，軍購務必準時交貨。

烏克蘭 澤倫斯基 白宮

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