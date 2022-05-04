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台購肩射刺針飛彈 軍方證實：美今年交貨恐延

台灣新聞組／台北4日電
美國知會台方取消售台M109A6自走砲，立委披露美方將以增售六套海馬士多管火箭系統（圖）作為替代方案。（取材自美國國防部資料照）
美國知會台方取消售台M109A6自走砲，立委披露美方將以增售六套海馬士多管火箭系統（圖）作為替代方案。（取材自美國國防部資料照）

陸軍司令部計畫處副處長朱文武昨天證實，美售台FIM-92肩射式（人攜式）刺針防空飛彈，因國際情勢變化因素，今年有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

美宣布售台FIM-92肩射式刺針防空飛彈已久，海軍早在2017年就與美方簽署發價書，並陸續給付7900萬美元價款，此案因半途加入陸軍250套的需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，與美長期協調下，至今一彈未獲。陸軍司令部原曾向立法院報告，此案已完成價格議定及合約簽署，海軍規畫今年獲裝，陸軍則規畫於2024年獲裝。

此外，陸軍採購M109A6自走砲的「銳霆專案」，美已知會台方因延遲交運而將採增售六套海馬士多管火箭系統（HIMARS）作為替代方案，但也因軍售變卦，點燃軍中高層「火箭派」與「火炮派」的看法之爭。

國家政策基金會副研究員揭仲表示，海馬士火箭主要用來轟擊敵軍陣線後方高價值面目標，與M109A6自走砲兩者角色差異大，就算國軍捨得用海馬士火箭代替火砲，來支援第一線地面部隊，受限價格因素，發射車與彈藥的數量，恐怕都不足以第一線地面部隊的龐大需求。

對於多管火箭在砲兵中所占比重是否提升，參謀本部陸軍司令部正反意見相左。反方認為，用單發成本較高的火箭取代傳統火砲，有殺雞用牛刀之嫌；正方認為，在當今敵人擁有反砲兵雷達、小型無人偵察機之下，台方打擊火力必須追求更遠射程，部署在更後方位置，以保障安全有效打擊。

國民黨立委吳斯懷昨指，海馬士系統與現役國造雷霆2000多管火箭性能有諸多重疊處。

國民黨立委江啟臣昨天表示，此事恐衝擊國人對台美關係的信心，台美關係堅若磐石不該只是口號，應建立在實質的互惠互利關係，關於海軍「神鷹三號」，美方至今不願提供邀價書，是不是下一個無疾而終的軍售案？

朱文武說，有關M109A6自走砲與可能替代方案，尚由國防部與陸軍整體評估中；未來採購的新型砲兵武器系統可與現役雷霆2000互相搭配，提供長、短程跨區火力增援，與外、離島火力應援。

至於美方是否願藉增售海馬士多管火箭系統增售我戰術飛彈？朱文武說，凡可提升地面防衛整體戰力的各項武器、彈藥等裝備，均可列為選項參考。

在美國原定售台M109A6自走砲因「產線排擠」為由喊停之後，外界關切美公布售台的M1A2T戰車、F-16C／D戰機等主戰裝備交付期有無受影響？朱文武表示，陸軍為強化防衛作戰地面關鍵戰力，向美國採購M1A2T新式戰車，全案期程到2027年止，目前均依計畫執行，進度正常；空軍向美國採購的F-16C／D戰機，則預定於2026年前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理。

國民黨 國防部 江啟臣

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