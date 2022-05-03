美國停售自走砲改提供海馬士 專家：難替代

台灣陸軍轟雷專案對美採購海馬士多管火箭系統。(圖：截自FAS網站)

美國通知將停售M109A6自走砲給台灣，學者憂心此舉將影響台灣提升本土防衛作戰能力。國防部 昨天表示，美方已告知願提供海馬士系統等更精準與遠程的替代方案選項，國防部完成替代方案後，下會期將併預算 案送立法院審議後執行。

不過，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，海馬士多管火箭系統與M109A6自走砲在戰場上所擔負任務不同，兩者很難相互替代。他批評軍方「以海馬士作為M109A6自走砲替代方案」的説法，是想刻意淡化美方決策改變後對國軍國土防衛作戰所造成的影響。

美國以「受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年以前無法供應新型M109A6自走砲」為由，要求我國「主動」撤銷這項美國已完成通知國會程序的軍售案。

揭仲表示，美國此一決定，將導致台灣砲兵射擊指揮自動化程度短期內難以大幅提升；國軍砲兵迄今仍然存在指揮自動化程度嚴重不足與接戰時間太長的弊病，絕大多數的砲兵在射擊時，都要仰賴從射擊指揮所發出的精確目標方位訊息，然後才能發射砲彈，可能第一發射擊就需要5分鐘。

揭仲指出，M109A6砲車不但具有高機動力，也具備聯網作戰能力，可從其他感測器透過鏈傳方式，在第一時間內獲取敵軍目標訊息，在接獲目標訊息1分鐘內開始射擊，大幅提升砲兵射擊指揮自動化程度、縮短接戰時間與提升命中率，對執行本土防衛作戰相當重要。

揭仲認為華府 近期一再「建議」我方應採取恢復義務役、建立國土防衛隊等措施來提升國土防衛能力，卻又取消在國土防衛戰中具一定功效的軍售，邏輯上顯得前後矛盾。

但國防部昨發出新聞稿表示，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供台灣包含海馬士系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，台灣目前正審慎評估中。