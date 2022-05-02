我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

美停售新型自走砲 軍事專家：影響台提升防衛作戰能力

記者洪哲政／台北2日電
美軍M109A6自走砲車。（取材自US ARMY官網）
美軍M109A6自走砲車。（取材自US ARMY官網）

美國以「受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲」為由，要求台灣「主動」撤銷這項美國已完成通知國會程序的軍售案。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，美國此一決定，將導致國軍砲兵射擊指揮自動化程度短期內難以大幅提升，嚴重影響國軍提升本土防衛作戰的能力。

揭仲進一步說，華府近期一再「建議」台方應採取恢復義務役、建立國土防衛隊等措施來提升國土防衛能力，卻又取消在國土防衛戰中具有相當功效的M109A6軍售案，在邏輯上顯得前後矛盾，令人不解，這似乎顯示台灣與美國雙邊國安決策階層間的溝通，已產生不小的問題。

揭仲表示，國軍砲兵迄今仍存在指揮自動化程度嚴重不足與接戰時間太長的弊病。絕大多數的砲兵在射擊時，都要仰賴從射擊指揮所發出的精確目標方位訊息，然後才能發射砲彈，可能第一發射擊就需要五分鐘。

揭仲強調，在軍改後，未來共軍實施武力犯台的「聯合登島作戰」時，第一波登島的共軍部隊在與國軍交戰時，已經不再是傳統的一線平推，而會派遣許多具獨立作戰能力與情報偵察能力的小型單位，找尋國軍防禦上的弱點迅速滲透或突破，然後在國軍防禦體系內大膽穿插，來找出國軍防禦體系內的重要節點或據點並引導精準火力進行打擊，以便在短時間內癱瘓國軍的指管通情系統。而目前國軍砲兵部隊指揮自動化與接戰時間方面的缺失，使國軍砲兵根本難以應付共軍第一波精銳攻台部隊這種快節奏、高度流動的作戰方式。

揭仲也說，日後共軍第一波精銳攻台部隊往往享有一定程度的空中優勢，同時也有包括戰術無人機在內的各型戰場偵察設備，使目前國軍砲兵部隊中為數頗多，機動性較差、接戰時間長的傳統拖曳式火砲在戰場上其實很難存活。

揭仲指出，M109A6不但具有高機動力，也具備聯網作戰能力，可以從其他感測器透過鏈傳的方式，在第一時間內獲取敵軍的目標訊息，然後透過自身任務電腦與自動火控系統進行運算來迅速獲得射擊指令，在接獲目標訊息一分鐘內開始射擊，可大幅提升國軍砲兵射擊指揮自動化的程度、縮短接戰時間與提升命中率，對國軍執行本土防衛作戰具有相當的重要性。

共軍 華府

上一則

國民黨不排除提名任何人？羅智強：各退一步讓桃園贏

下一則

舊金山和約指台灣地位未定？國史館長：個人意見

延伸閱讀

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停
阻民眾隱瞞確診 山東濟南停售感冒藥 引爆民怨

阻民眾隱瞞確診 山東濟南停售感冒藥 引爆民怨
空襲停水打客服、持戶口名簿購物 全民國防手冊挨批

空襲停水打客服、持戶口名簿購物 全民國防手冊挨批
與現代脫節 逃難帶地圖 國防手冊「活在8年抗戰」

與現代脫節 逃難帶地圖 國防手冊「活在8年抗戰」

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

台防疫 隔離天數3+4登場 入境仍維持10+7

2022-04-25 19:51

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當