美停售新型自走砲 軍事專家：影響台提升防衛作戰能力

美軍M109A6自走砲車。（取材自US ARMY官網）

美國以「受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲」為由，要求台灣「主動」撤銷這項美國已完成通知國會程序的軍售案。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，美國此一決定，將導致國軍砲兵射擊指揮自動化程度短期內難以大幅提升，嚴重影響國軍提升本土防衛作戰的能力。

揭仲進一步說，華府 近期一再「建議」台方應採取恢復義務役、建立國土防衛隊等措施來提升國土防衛能力，卻又取消在國土防衛戰中具有相當功效的M109A6軍售案，在邏輯上顯得前後矛盾，令人不解，這似乎顯示台灣與美國雙邊國安決策階層間的溝通，已產生不小的問題。

揭仲表示，國軍砲兵迄今仍存在指揮自動化程度嚴重不足與接戰時間太長的弊病。絕大多數的砲兵在射擊時，都要仰賴從射擊指揮所發出的精確目標方位訊息，然後才能發射砲彈，可能第一發射擊就需要五分鐘。

揭仲強調，在軍改後，未來共軍 實施武力犯台的「聯合登島作戰」時，第一波登島的共軍部隊在與國軍交戰時，已經不再是傳統的一線平推，而會派遣許多具獨立作戰能力與情報偵察能力的小型單位，找尋國軍防禦上的弱點迅速滲透或突破，然後在國軍防禦體系內大膽穿插，來找出國軍防禦體系內的重要節點或據點並引導精準火力進行打擊，以便在短時間內癱瘓國軍的指管通情系統。而目前國軍砲兵部隊指揮自動化與接戰時間方面的缺失，使國軍砲兵根本難以應付共軍第一波精銳攻台部隊這種快節奏、高度流動的作戰方式。

揭仲也說，日後共軍第一波精銳攻台部隊往往享有一定程度的空中優勢，同時也有包括戰術無人機在內的各型戰場偵察設備，使目前國軍砲兵部隊中為數頗多，機動性較差、接戰時間長的傳統拖曳式火砲在戰場上其實很難存活。

揭仲指出，M109A6不但具有高機動力，也具備聯網作戰能力，可以從其他感測器透過鏈傳的方式，在第一時間內獲取敵軍的目標訊息，然後透過自身任務電腦與自動火控系統進行運算來迅速獲得射擊指令，在接獲目標訊息一分鐘內開始射擊，可大幅提升國軍砲兵射擊指揮自動化的程度、縮短接戰時間與提升命中率，對國軍執行本土防衛作戰具有相當的重要性。