台買肩射刺針飛彈 美交貨恐延

台灣對美採購肩射式刺針飛彈，原規畫海軍可望今年開始交裝，但根據海軍最新向立法院提出報告內容，恐將延後交貨。圖為刺針飛彈發射瞬間。（取材自美軍陸戰隊資料照）

台灣自2017年起推動對美採購肩射式刺針飛彈，已繳付美方7900萬美元，原規畫海軍可望今年開始交裝，陸軍則於2024年獲裝。但根據海軍最新向立法院提出報告內容，交裝期程全數被隱去，海軍並提出，必要時將延後付款，並直接協調在美國在台協會台北辦事處督促趕辧。

海軍司令部昨天表示，海軍仍積極協調美方於規畫期程交運。

法新社日前報導，由於美方已提供烏克蘭 1400枚刺針飛彈，此型飛彈庫存已減少，而補充庫存需要時間。國防企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）高層昨天警告，由於缺乏可用零件，要到2023年後才能加速生產「刺針」（Stinger）防空飛彈。

據了解，國軍使用刺針飛彈的各式發射平台，包括陸軍AH-64E阿帕契直升機、復仇者防空飛彈與雙聯裝刺針，刺針飛彈彈藥是通用的，目前刺針的庫存彈足夠因應反制共機戰備，但缺乏肩射式發射架。陸軍以「遊龍專案」為名建案採購250套肩射刺針飛彈，計畫部署在金門、馬祖、澎湖、花蓮、東引等地，強化野戰防空。海軍、陸軍曾分別向立法院報告，海軍今年可望開始交裝，陸軍則於2024年獲裝。

但海軍司令部近日向立法院提出「人攜式短程防空飛彈」書面報告，未提確實交裝期程，僅稱美國陸軍已於2021年7月與廠商簽署待定合約行動協議書，美陸軍現與廠商研議交裝期程，待雙方確認後，海軍後續會依發價書管制美方如期交運，以維護台灣權益。

但海軍司令部也說，台方現在決定調整付款期程，海軍已配合台美雙方電話會議時機，提醒美國陸軍專案辦公室，為及早提升海軍及陸軍短程防空能力，務必依期程交裝，倘若無法交裝，海軍將調整延後付款期程。

此外，海軍司令部近日也向立法院報告表示，海軍採購國造輕型狙擊槍，由於兩種槍經軍種測試性能至今都不合格，以至各軍種都未獲裝備，輕型狙擊槍在5月底前須完成缺失改進，重型狙擊槍則須於今年底前通過測評，將槍隻繳交給各軍種結案。海軍要求每月召開會議，緊盯二○五廠研發生產進度，希望此案能如期在今年結案。