台方查催 美還1.9億軍購結餘款 「天鷹」10餘億追討中

陸軍「天鷹專案」採購AH-64E直升機已結案，但美方遲未退還結餘款。（本報資料照片）

台灣對美軍購屢傳結案後美方未返還結餘款項，任意自行發明工項支用，引發關切。國防部 表示，經台方積極查催，美方針對九項軍購案，在3月時歸還661萬美元（約1億9466萬元台幣）結餘款項。台方已宣布結案的陸軍採購AH-64E直升機「天鷹專案」，也持續管制及協調加速帳務清整，要求美方完成結案。

立法院質疑，陸軍「天鷹專案」全案於2020年由國防部宣布結案，但專案有10餘億元台幣的結餘款項，美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行為由，未理會台方呼籲，至今沒有返還款項。

為嚴格監督國防預算 管理與財政紀律，立法院因此要求國防部全面清理已結案軍購專案結餘款明細，是否如期繳回國庫，對於未依結案期限還款者，包括陸軍「天鷹專案」等，應要求美方速提還款計畫，完成財務清結將餘款返還。

國防部曾向立法院表示，已於去年6月「對美軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」，請美方盡速就天鷹專案進行財務清校估算專案所需額度，以利檢討調降發價書預估金額。

據國防部近日向立法院提出「對美軍購案已結案餘款退匯情形」書面報告表示，有關「天鷹專案」軍購案，美方主張仍有工項尚未完成交運，因此尚未完成結案程序，陸軍司令部已持續管制及協調美方加速交運，並實施帳務清整。待美方完成結案程序後，就依規定將餘款辦理報繳國庫。

國防部說，有關對美軍購案的結案作業，依美國國防部安全援助管理手冊規定，待美軍交運完成、清整帳務及提供最終帳單後，就可辦理結案退匯。

國防部說，針對已經結案的軍購案，都交由各軍種積極透過駐美軍事代表團及利用年度「對美軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」的管道，嚴密管控美方辦理餘款退匯的作業，落實投資 建案預算管制作為。

國防部說，截至去年底，台灣對美軍購已完成結案的案件，經統計有「炸彈彈體等兩項採購」等九案，結案餘款金額為661萬餘美元，經向美方積極查催後，餘款均已於今年3月退匯台方，並依規定辦理報繳國庫作業。