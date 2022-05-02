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舊金山和約指台灣地位未定？國史館長：個人意見

丘采薇／台北2日電
立法院長游錫堃（右二）日前出席「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會，並和國史館館長陳儀深（左二）互相贈書。（記者曾吉松／攝影）
立法院長游錫堃（右二）日前出席「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會，並和國史館館長陳儀深（左二）互相贈書。（記者曾吉松／攝影）

立法院司法及法制委員會今天邀請國史館館長陳儀深，針對「舊金山和約及中日和約（台北和約）生效70周年紀念與台灣法律地位探討」專題報告。陳儀深多次回答立委質詢時指出，就今天討論的兩個和約而言，台灣地位並未確定，「已定」是經過歷史過程，經過人民的同意確定，這是他個人意見，國史館並不是內部只能有一個意見，國史館也沒有經過會議討論此事，只是透過研討會呈現這些東西。

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效70周年研討會」，邀請多位學者專家探討1952年簽訂「舊金山和約」的台灣地位相關問題，但陳儀深及其他學者稱該和約指「台灣地位未定」，引發藍營反彈。陳儀深今天向立法院提出的報告指出，台灣地位未定論過去是台灣免於被中共併吞的國際法基礎；但台灣透過總統直選等「有效自決」方式，已確立台灣主權地位。

陳儀深表示，美國從1951年「舊金山和約」、1954年「中美共同防禦條約」，到1971年聯合國中國代表權之爭，「台灣地位未定」說法一再出現。「台北和約（即中日和約）」第二條內容是複製舊金山對日和約第二條：「日本國業已放棄對於台灣以及澎湖群島、南沙群島、西沙群島之一切權利、權利名義與要求。」條約文字有別於朝鮮「獨立」、琉球「託管」，對台澎卻只言「放棄（renounce）」不講歸屬，是中共建政以及韓戰爆發之後的現實使然，也是台灣地位未定論的起源。

陳儀深說，美國前國務卿杜勒斯在1954年12月1日在美國與中華民國簽署「共同防禦條約」的新聞發表會上，明白指出：「不僅（舊金山）對日和約沒有確定它們（台澎）將來歸誰所有，中華民國與日本達成的和平條約也沒有確定它們將來歸誰所有。因此，福爾摩沙和澎湖群島這些島嶼的法律地位，不同於一直以來就屬於中國領土的沿海島嶼的法律地位」。1971年中華民國政府即將失去聯合國代表席次那一年的4月28日，時任美國國務院發言人布瑞（Charles W. Bray）也在記者會宣稱：「台灣與澎湖主權是一尚待未來國際解決之懸而未決之問題」。

陳儀深強調，日本亦然。眾議院外務委員會審議「日華和約（即中日和約）」時，官員明言「領土權問題並未在條約中直接規定」。

陳儀深也說，再看前總統蔣介石在1949年1月12日給台灣省主席陳誠的指示：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質，何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也，豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。今後切勿自作主張，多出風頭，最要當以中央之主張為主張，如對記者所言則與中元旦文告完全背反，使中外人士對弟有莫名其妙之感」。如果說透過開羅宣言、波茨坦宣言和日本降書中國即已取得台澎主權，蔣先生就不必、也不會這樣說了。

陳儀深表示，1952年7月外交部長葉公超向立法院提出「中日和平條約案之補充說明」，其中說到雙方換文中訂定的和約適用範圍，「是指我國政府控制下的一切領土，所謂控制是一種事實的狀態，並無任何法律意義，與法律上之主權，截然不同」。

陳儀深說，從歷史檔案文獻來看，自1950年代開始直到現在，美國等主要國家對台灣地位問題都是這樣的認知，「而1950年代初期當時國民黨政府也知道，台灣地位未定論對中華民國政府的存在是有利的。」

舊金山 中華民國 日本

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