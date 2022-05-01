大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

陰謀論是這樣說的：烏克蘭 是美歐布置的一隻餌，普亭 上了當，吞下餌，毒性發作，不死半條命。

普亭吞餌好像是為習近平作了「銀箸試吃」，現在習近平已可確知台灣也是一隻餌，吃還是不吃？

歷史的頁碼，不隨個人意志為轉移。例如，「一國兩制」原是中共 為台灣而設計，未料卻先由香港「垂範」並失敗，因此亦對台失效。同理，近年兩岸武統議題甚囂塵上，軍機繞台逾千次，劍拔弩張；詎料卻是先由俄烏戰爭作了「垂範」，以致解構了許多關於兩岸的戰略想像。

最大的解構是：原先中共認為，武統台灣，時與勢皆操之在他，選日或撞日也在他。但是，如今出現的新題目卻是：武統？看看烏克蘭，要不要上美國的當？

美國的核心思想是，永遠維持美國第一的全球超霸，因此就必須永遠壓制任何可能的超趕者。壓制的目標，第一位是中國，第二位是俄羅斯。但是，未料俄國居然插隊，於是美國把預備對付中共的劇本，先在俄國身上彩排了一遍，居然烏克蘭就如此順理成章地作一隻餌，而普亭也居然看不出這是一隻餌，結果以一片廢墟的烏克蘭換來不死也半條命的俄羅斯。這個怵目驚心的場景，是普亭給習近平作的示範。

美國在俄烏情勢的操作，可說就是美國在台海劇本的轉場演出，烏克蘭代台灣演餌，普亭則代中共演吞餌者。

但俄烏變局畢竟是由許多始料未及的臨時插曲演化所致，而美國的台海劇本則在近年來幾已呈現無遺。

美國要維持世界超霸的地位。因此，自歐巴馬政府以來就以壓制中國崛起為戰略主軸，而且此種由焦慮感激發的攻擊性已愈演愈烈。

但是，中國崛起的基本動力是來自其專政的治理能力及經濟科技的發展實力，並以「世界工廠／世界市場／世界金主」的角色立足國際。美國若在這些方面（無論內部治理效率及資源調度能力）與中共競爭，即使可能阻滯延緩中國進取，但恐怕終究不能扼制中國崛起甚至超越美國。

於是，唯一的方法，就是把台灣像烏克蘭一樣作為一隻餌，等著中共武統，甚至不斷切香腸挑唆中共武統，即可順勢把中共變成俄羅斯，把習近平變成普亭。

到了那一天，中共可能陷於一場「對方未『出兵』的世界大戰」，也可能如俄羅斯「被開除地球球籍」。

俄羅斯不如中國幸運。蘇聯解體後，俄國在政治及經濟上的轉型皆相當失敗，社會充滿失落與憤懣，直至普亭主政略趨好轉，特別是他先後在車臣、喬治亞、克里米亞、頓巴斯、敘利亞等地的鐵腕演出，使相當多俄人將未來寄望在「普亭神話」及「回復大俄羅斯榮光」兩大精神支柱上，直至今日碰上了烏克蘭，普亭可能認為又是大顯身手的舞台，不料踢到鐵板。

其實，如果普亭若能在二月廿一日承認頓巴斯兩共和國後就暫歇手，優勢已向俄國傾斜，普亭的神話或許仍可維持不墜；詎料他竟是得隴望蜀，終致親手戳破了「普亭神話」，也毀了「大俄羅斯夢」。這兩大神話若告破滅，將使俄羅斯今後相當時間成為失去魂魄的國家，這才是真正的國殤。

中國不是俄羅斯。鄧小平使中國脫胎換骨，中共只要認真繼續改革開放，有序發展民主自由，在韜光養晦中應能找到潛滋暗長、持盈保泰之道，則中國崛起只是遲早的事。

但是，直面俄烏，中共應當有一領悟：發動武統，就要上當，就會毀了和平崛起。而這卻可能是美國夢寐以求。

中共應有維持住「中華民國不是台獨」的能量，如此就有使兩岸問題的「和平解決」與中國的「和平崛起」並駕齊驅的可能性。因此，中共應忘掉武統，將兩岸問題定錨在中華民國，徐圖未來，因為中華民國不是台獨。

銅板的另一面是：台灣要不要作美國的餌？

台灣不是烏克蘭。烏克蘭自二○○四年橙色革命後，「去俄羅斯化」的「轉型正義」一路飆升，至二○一九年將加入北約及歐盟入憲，攀向民粹峰頂，進入了不能不攤牌的局面。因此，現在烏國人民面對這場戰爭，展現出一種「求仁得仁」的敵愾同仇。

但台獨運動在台灣，至李登輝、陳水扁兩代已翻越峰頂，至今除發生太陽花的回潮外，其實曾陸續出現「台獨不可能就是不可能」、「凍結台獨黨綱」、「除非瘋子才搞台獨」等節點，以致迄今「台獨公投／正名制憲」可謂皆已翻頁，蔡政府也由「中華民國台灣」朝往「中華民國不是台獨」試探。

尤其，台灣素有「如果台獨，中共一定打」的想像，則中共若因台獨舉兵，對台灣民眾而言，其實是「自我實現的預言」。多數台灣人大概不會覺得為台獨而戰是「求仁得仁」，反而可能認為是「玩火自焚／咎由自取」。多數台灣人難道願為台獨焦土浴血？恐怕未必。

這是因烏克蘭正進入二十餘年的民粹高峰，所以莾撞地將入約入憲而作繭自縛；台灣則經七十餘年畢竟已漸走出台獨民粹的迷障，因此連賴清德也否定台獨公投，這是自知之明。

烏克蘭給台灣作了示範。為了炒作國內民粹政治，烏克蘭不知避戰，且以為仇恨就是備戰。戰爭開打，烏克蘭希望美國快點救烏克蘭以減少傷損，但美國的目標卻是要拖垮俄國，不惜以烏克蘭陪葬。此戰烏克蘭的表現確如刺蝟，但更像是一隻先毒死自己才去毒死他人的毒餌。台灣不要辜負了烏克蘭的悲劇。

澤倫斯基也給蔡英文作了示範。《大屋頂下》曾說，澤倫斯基如今被視為民族偉人，但他其實也是這場血淚國難的原始製造者。他利用「脫俄入歐」的民粹狂潮，但自己也被民粹綁架。今日所見澤倫斯基的英雄形象，其實是矗在國家廢墟及人民的屍山血海之中。蔡英文難道也嚮往一座由人民屍體搭建的英雄舞台？

俄烏戰爭是兩敗俱傷、魚死網破的結局。烏克蘭因炒作民粹而玩火自焚，普亭則因其野心超越能力而自掘墳墓。

俄烏的底線曾是「烏克蘭不入北約」，事後諸葛看來，這是多麼容易做到且互利雙贏之事，但居然就是要往死裡去。兩岸的底線其實是在「定錨中華民國／中華民國不是台獨」，左思右想，這其實也是多麼容易做到且互利雙贏之事，但難道也非要往死裡去？

兩岸都別上美國的當。台灣不走烏克蘭的路，中共更別掉進美國的坑。