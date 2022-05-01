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新聞眼／口譯跳過787有隱情？3面向需蔡政府解惑

記者 林政忠
美國對蔡英文總統推銷波音787，還原整起事件過程，還有三個面向，需要政府理性解惑。圖為波蘭航空波音787-8型客機2020年在桃園機場停機坪裝載防疫物資。(本報資料照片)
美國對蔡英文總統推銷波音787，還原整起事件過程，還有三個面向，需要政府理性解惑。圖為波蘭航空波音787-8型客機2020年在桃園機場停機坪裝載防疫物資。(本報資料照片)

美國重量級參議員葛理漢當面對蔡英文總統推銷波音787，經過幾天討論和真相還原，各方應該可以回歸理性討論，政府接受監督天經地義，不必像劍拔弩張的河豚，被拉出水面就爆炸帶刺。還原整起事件過程，還有三個面向，需要政府理性解惑。

一、專業面：華航受政治力干預是公開事實，才會導致如今機隊、維修系統等成本紊亂的歷史共業，葛理漢在美國、台灣都強力推銷24架波音787，就美方立場一點都不奇怪，奇怪的是為何總統府新聞稿要遮遮掩掩，彷彿醜聞不可告人。重點在於華航能否提出公開透明的專業評估，否則最後買了波音坐實政治壓力、不買波音變成空巴跳腳，裡外不是人。

二、外交面：總統府「口譯哥」精準跳過「787」敏感辭，到底是嚴重失職或專業表現？常理來說，駐美代表處事先應有得知葛理漢的訴求，才會沙盤推演要求口譯跳過風險字句，政府不能把責任都丟給口譯哥來承擔；葛理漢回美國後再發新聞稿，毫不保留把金額、數量、時間「全都露」，這是台美默契或個人行為？

三、政治面：抹紅也不能扭曲黑白，總統府、國安局、外交部、民進黨立委「組合拳」在第一時間就把輿論帶到「認知作戰」的風向，問題是總統府中文新聞稿、口譯都刻意消失真相，至今沒有合理解釋就反過來質疑外界動機，對於國家機器聯手「遮掩」，監察院長陳菊是否該徹查，到底誰在主導認知作戰？議題炸鍋後，在野黨立委紛紛質詢，難道連立法院都是配合對岸在認知作戰？

葛理漢赴台記者會有一場對白受關注，記者詢問，若台灣衝突，美國是否為台灣而戰？葛理漢若虛若實回答，「美國會為價值而戰」。台灣人都是同島一命，不論政府或媒體都是「為台灣價值而戰」，理性討論公共政策，沒有那麼複雜。

葛理漢 蔡英文 民進黨

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