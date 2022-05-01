美強銷波音787被消音 藍委批蔡政府欲蓋彌彰

蔡總統接見葛理漢訪團的影片中，葛理漢當面對蔡總統提出「我們希望您購買（波音）787」。(取材自總統府Youtube官方頻道)

本報系聯合報獨家報導，美國議員葛理漢 訪台時，對蔡英文總統表達希望台灣購買波音787，總統府、外交部否認強銷；卻被發現總統府新聞稿、口譯中三度隱瞞此事。立法院外交委員會周三將排審外交部長吳釗燮專題報告，在野黨立委將要求外交部清楚說明。學者更質疑，總統府「潤飾」的新聞稿，其實是如假包換「篡改」官方紀錄，欺騙民眾、大膽包天。

外交及國防委員會召委、國民黨 立委江啟臣 表示，國會議員推銷自家產品很正常，關鍵在互惠。美國議員赴台希望台灣購買波音787，現場影片與新聞稿都是公開內容，卻在翻譯及口譯時翻成不同內容，很明顯是刻意行為。

江啟臣說，台美雙邊談自由貿易協定，本來就是國家利益互有往來、彼此互惠，過去美方施壓台灣買萊克多巴胺美豬、美牛，也都涉及商業與國家利益考量。但總統府欲蓋彌彰，是否代表單方面承諾後，卻沒有得到台灣所需，才會愧對民眾、遮遮掩掩？

國民黨立委洪孟楷表示，美國議員當面推銷787貨機，蔡政府還有辦法唾面自乾，也是一絕。他說，牽扯商業談判就該回到商業邏輯，民進黨政府扯東拉西就是講不清，為何這起「華航購機門」，波音787被消失三次？他說，全台不是「菜英文」，蔡政府必須說清楚，才能化解全民的疑慮。

國民黨立委賴士葆說，「天下沒有白吃的午餐」，美國現在這樣挺台灣，背後講的還是國家與商業利益，包含飛機兜售也都是政治力在背後運作。此次波音飛機事件有「以政逼商」的味道，就像是之前開放萊豬過程，華航最後可能頂不住壓力，總統府翻譯故意翻錯，但愈否認只會愈描愈黑。

東華大學教授施正鋒說，葛理漢兜售飛機，口譯可能是聽力不好、還是嚇壞了？總統府公布的稿子，英文版不敢更易上賓的話，中文版則潤飾到不見了，表面是單純商業往來，實際掩飾不了附庸心態。所謂的「潤飾」是把用字遣詞改得好一點，但口譯人員豈可「胡編亂造」外賓正式用語？經過總統府的「好意」修飾，那是如假包換的官方紀錄「篡改」，欺騙民眾，大膽包天。