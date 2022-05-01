台商怨：轉一圈要我們自己解決
海基會自詡「台商的娘家」，但2016年後，每年協處大陸台商經貿糾紛案件數大幅降低，台商表示，問題沒有減少，反而愈來愈多，只是兩岸斷鏈，海基會已無法發揮原有功能，「如果打一通越洋電話回去，轉一圈回來要我們自己解決，那不如不打。」
海基會作為兩岸「白手套」的半官方機構，協助處理兩岸文書驗證、經貿糾紛等問題，尤其2012年簽訂兩岸投保協議後，台商向海基會投訴案件，可被列入經濟部投資業務處與大陸國台辦投訴協調局建立的爭議協處機制中，進行追蹤。
上海台商協會副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明指出，過去每隔三個月，雙方就會召開例會，督辦這些台商透過海基會或其他管道投訴的案件。
他說，事件上升到大陸中央層級，大陸地方政府就必須匯報處理情況，所以每逢例會前，各地都設法降低案量，「等於有了時間性，或者說業績壓力」，一旦停擺，海基會功能就受影響。
除海基會協處台商投訴案大減外，經濟部投資業務處統計，2016年4月兩岸召開一次協處工作會議後，該會議就未再召開，投資處受理案件也從2015年的71件，降至2016年29件、2021年15件。
華東地區台商說，疫情以來大陸限電限產，問題愈來愈多，甚至家人亡故、在大陸被抓，親屬只能乾著急。過去若向海基會反映，可找到官方協處，但海基會現在只能再轉回當地台商協會，請台協幫忙與當地台辦、相關機構協調，「轉一圈回來要我們自己解決」。
一名廣東台商補充，過去地方台商協會換屆、辦活動，海基會常派員參加，甚至董事長親自赴陸，台商也願意回台參加三節聯誼，但現在兩岸關係敏感，台商會長不只回台參加海基會活動意願降低，「連自己辦活動，都可能被判刑」。
他舉長沙台協前會長林懷為例，林懷多次在台灣NGO工作者李明哲被中共關押期間，為海基會、陸委會提供協助，卻因籌辦台商聯誼餐會，遭指涉違反選罷法被判刑，成為政府殺雞儆猴的對象，「真的很寒心。」
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