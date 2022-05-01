台商怨：轉一圈要我們自己解決

海基會自2016年後，每年協處大陸台商經貿糾紛案件數大幅降低。(本報資料照片)

海基會自詡「台商的娘家」，但2016年後，每年協處大陸台商經貿糾紛案件數大幅降低，台商表示，問題沒有減少，反而愈來愈多，只是兩岸斷鏈，海基會已無法發揮原有功能，「如果打一通越洋電話回去，轉一圈回來要我們自己解決，那不如不打。」

海基會作為兩岸「白手套」的半官方機構，協助處理兩岸文書驗證、經貿糾紛等問題，尤其2012年簽訂兩岸投保協議後，台商向海基會投訴案件，可被列入經濟部投資 業務處與大陸國台辦投訴協調局建立的爭議協處機制中，進行追蹤。

上海台商協會副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明指出，過去每隔三個月，雙方就會召開例會，督辦這些台商透過海基會或其他管道投訴的案件。

他說，事件上升到大陸中央層級，大陸地方政府就必須匯報處理情況，所以每逢例會前，各地都設法降低案量，「等於有了時間性，或者說業績壓力」，一旦停擺，海基會功能就受影響。

除海基會協處台商投訴案大減外，經濟部投資業務處統計，2016年4月兩岸召開一次協處工作會議後，該會議就未再召開，投資處受理案件也從2015年的71件，降至2016年29件、2021年15件。

華東地區台商說，疫情 以來大陸限電限產，問題愈來愈多，甚至家人亡故、在大陸被抓，親屬只能乾著急。過去若向海基會反映，可找到官方協處，但海基會現在只能再轉回當地台商協會，請台協幫忙與當地台辦、相關機構協調，「轉一圈回來要我們自己解決」。

一名廣東台商補充，過去地方台商協會換屆、辦活動，海基會常派員參加，甚至董事長親自赴陸，台商也願意回台參加三節聯誼，但現在兩岸關係敏感，台商會長不只回台參加海基會活動意願降低，「連自己辦活動，都可能被判刑」。

他舉長沙台協前會長林懷為例，林懷多次在台灣NGO工作者李明哲 被中共關押期間，為海基會、陸委會提供協助，卻因籌辦台商聯誼餐會，遭指涉違反選罷法被判刑，成為政府殺雞儆猴的對象，「真的很寒心。」