台商投訴案降8成 協商功能中斷 海基會功能變調

海基會1991年3月9日掛牌運作，處理兩岸交流衍生事務，並作為半官方機構，扮演兩岸官方「白手套」角色。(本報資料照片)

辜汪會談已屆29周年，曾在兩岸協商與交流扮演要角的海基會，董座懸缺近2年，創下成立以來懸缺最久的紀錄。另外據統計，海基會協處台商投訴案，蔡政府執政以來的年均案件數，僅為馬政府時期的23%左右，驟降約77%。過去被喻為「台商娘家」的海基會，角色功能都變了調。現今局勢下，海基會究竟還能發揮多少功能？

2020年8月，海基會前董事長李大維調任總統府秘書長後，董座就一直出缺，只是委請作為捐助企業代表的副董許勝雄代理，如今許代理董座已近兩年，是海基會成立以來從未有過的情況，或許正顯示蔡政府對當前兩岸關係和困局的消極態度。

究竟蔡政府如何看待海基會角色？曾在扁時期擔任海基會董座的洪奇昌受訪說，兩岸政策主要由國安會和陸委會負責，海基會是執行單位，著重於服務台商台生和陸配等，功能相對有限。

海基會前副董事長兼秘書長高孔廉直言，海基會原有三大功能，包括協商、交流和服務，2016年以來，協商及交流中斷，服務方面，只能處理部分基層事務如文書驗證及接回台流等，至於對台商糾紛或困難的協助，恐就無能為力了。

針對海基會董座遲未補實，洪奇昌表示，許勝雄對兩岸台商問題熟稔，並與中國大陸省部級官員建立良好互信，是目前兩岸政治氛圍下最適當的董事長人選。高孔廉強調，兩岸關係定位問題不解決，陸委會及海基會都不能發揮功能。

長期以來，海基會被視為大陸台商的娘家和後盾，但根據海基會統計，馬政府執政的2008至2016年期間，海基會協處的台商投訴案總共2998件，平均每年約為333件。而蔡政府執政後的2016至2021年期間，台商投訴案總共有463件，平均每年件數驟降至77件，僅為馬政府時期的23%左右。

同時，台商轉而向各地台商協會和台灣海貿會求助，數量明顯增加。據海貿會人員透露，蔡政府執政以來，已協助多起台商台幹經貿案，部分涉及與大陸銀行帳戶問題，以及台商與大陸地方政府、海關部門等協調，也有些是台商之間的糾紛等。