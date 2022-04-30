觀察站／不敢得罪美大牌議員 外交部只能怪媒體

蔡英文總統（右）15日曾接見美國參議員葛理漢（中）訪問團。（圖：總統府提供）

美國跨黨派六位重量級議員在4月14日至15日受邀訪台，其中領銜的不是外交委員會主席民主黨 籍的梅南德茲，而是參議院預算委員會共和黨 首席議員葛理漢 （Lindsey Graham），可見其分量不一般。

葛理漢是超大牌的共和黨議員，川普政府時炙手可熱，進出白宮如走自家廚房一樣，2019年至2021年擔任司法委員會主席，連當時多數黨領袖麥康諾都要讓他三分，雖然因為民主黨以參議院一席多數，讓共和黨失去了所有委員會主席，但今年底期中選舉之後，豬羊變色，參議院共和黨占多數後，葛理漢必然出任重要委員會的主席要職。

葛理漢要台灣買24架波音787，雖然民主黨的拜登政府未必知情，也未必支持，但是台灣外交部卻生怕得罪他，尤其是著眼於未來共和黨行情看漲，更對他的提議，照單全收。

但是葛理漢大剌剌、赤裸裸地，在蔡總統公開會見時，提出這件事，其實是有失外交禮儀的，按理說，在邀約時，他的要求事先已經透過駐美代表處，就已經清楚表達，報告抵達台北後，外交部召集專案會議，研擬如何答覆，先行透過美處告知。

在晉見總統時，葛理漢應該已經知道台灣的決定，如果已經同意，當著蔡總統的面，直接把要求的事講出來，這不是多此一舉嗎？如果還有些窒礙難行，或是無法百分之百讓葛理漢滿意，這不是讓總統下不了台？

外交部擔任口譯的同仁，想必得到了指示，沒有把這句要求翻譯出來，在中文稿中也缺了這段，可是英文稿中卻有，這不是無心疏漏，忘了刪英文稿，而是刻意保留；如果沒有這段，葛理漢要如何向北卡的鄉親父老炫耀，他當著蔡總統的面，替本州爭取到了這麼大筆工作機會，葛理漢回美國後更公開說，「我希望未來幾周，台灣將宣布購買24架波音公司在南卡羅萊納州製造的787寬體噴氣式飛機。那將是80億美元的項目」，把時間都說出來，言下之意是不准拖延。

如今這件事曝光，輿論大譁，增加了推動的困難度，但是葛理漢可以不管，一口咬定台灣曾經允諾，最苦的是外交部，面對輿情反彈，又得罪不起大牌參議員，只好氣急敗壞，指責媒體壞事，是中共在地協力者的「認知戰」了。