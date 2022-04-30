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華航購機案 與「政治外交」高度相關

記者侯俐安／台北30日電
葛理漢希望台灣購買波音787飛機事件持續延燒。（本報資料照片）
葛理漢希望台灣購買波音787飛機事件持續延燒。（本報資料照片）

華航採購波音787事件持續延燒，外交部昨天再將全案指向認知作戰。交通部前部長葉匡時直言，華航是上市公司更非百分之百國營事業，報導會讓府方、外交、國安圍剿，「高度懷疑華航有強烈壓力」。

政治力介入購機案時有所聞，蔡政府首任時期，華航原正進行窄體客機汰舊換新案，原屬意法國製造的空中巴士，但2016年蔡政府上任後，「希望」華航棄空巴、改採美國波音737 Max客機，華航窄體客機評估案中，原載明採購空巴，卻多次遭到退件，建議「再行評估」。

曾參與對外採購案的民進黨官員回顧，當時府院提升思考角度，將購機案與台灣航太結合，交通部與華航在總統府開過兩次會，但2018年底開始，波音737 Max接連發生獅航事故、埃航空難，以致中國大陸發出停飛命令，歐盟、美國跟進，也減緩波音對台灣壓力，並強調會提出更好方案。

該人士指出，購機案與台美政治有高度關係，總會有台灣方不得已的時候，台灣媒體報導傳達的是事實面的反感與抗議，台灣反而應以此爭取空間，而非氣急敗壞。

曾參與會議人士指出，當年華航基於機隊轉換、維修等因素，確實較屬意空巴，但高層在會議中都「講得很直白」，明示必須「考慮外交」，最後延後購機案，提出轉圜方式為購買軍事案或天然氣，藉以舒緩美方壓力。他苦笑，天然氣、飛機製造地點，雖在不同州，但當時只能以此應對美方。

當時華航不願配合購買737 Max時，也曾有媒體報導，華航前董事長何煖軒是因美方龐大壓力而為此下台，華航在事後則強調人事與購機案無關。但一名當時參與決策者直言，從事後看波音接連事故，證明當時堅持拒絕波音是正確的決定。

交通部前部長陳建宇則表示，華航表面是民股，實則為官股掌控，無論是法國空中巴士、美國波音公司，都會透過外交手段，或直接向我政府爭取訂單。華航考量時，必須憑藉公司治理原則，針對航線、維運、獲利等完整分析，才能做決定。

美國參議員葛理漢公開表達，「希望未來幾周，台灣將宣布購買24架波音公司在南卡羅萊納州製造的787飛機」。陳建宇說，期待華航能在完整考量後，做出公允合理的評估，讓府院與美方了解，24架未必要照單全收。他也相信，美方強烈要求後，「法國恐怕也不會不動聲色」，但以台美交好強度而言，「華航壓力會更大」。

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