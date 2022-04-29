陸委會暫緩放寬港人在台就業定居 稱將溝通化解疑慮

陸委會29日證實，港人赴台定居許可辦法將暫緩，待整合意見凝聚共識後，盡快公布實施。記者林汪靜／攝影

台灣內政部 將於5月公告放寬港人就業定居門檻，然而，這項政策引發民意反彈，多位民進黨立委也持質疑態度。陸委會29日稱政策將暫緩，但強調這並非一朝一夕忽然成形，會持續溝通、化解疑慮，待整合意見凝聚共識後，盡快公布實施。

陸委會日前公布，內政部將於5月1日公告「香港澳門 居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年居住183天以上，最後一年每月收入具基本工資兩倍，便可申請定居。

但政策引發部分民意反彈，多位民進黨立委也對於驟然開放持保留態度。

對此，陸委會29日發布書面回應指出，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參考採用民間意見，經過相當時間研議評估而成，過程中，也曾經獲得委員、民間團體的正面迴響。

陸委會強調，政府機關做為國家安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸，這也早已是根深蒂固的日常工作。

近日立法委員對於相關措施的提醒與建議，陸委會稱，深表感謝，也會持續進一步溝通，化解疑慮、爭取支持。待整合意見、凝聚共識後，將盡快公布實施。