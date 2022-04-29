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馬英九稱「台灣地位未定論」荒謬 國台辦：世上只有一個中國

記者林則宏／即時報導
國台辦發言人馬曉光回應馬前總統臉書發文稱，世界上只有一個中國，中國和台灣同屬一個中國。（取材自國台辦微博）
國台辦發言人馬曉光回應馬前總統臉書發文稱，世界上只有一個中國，中國和台灣同屬一個中國。（取材自國台辦微博）

針對馬英九前總統28日在臉書發文表示，「台灣地位未定論」是「荒謬言論」等內容，中國國台辦發言人馬曉光回應稱，世界上只有一個中國，中國和台灣同屬一個中國。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際法文件，都已經明確了中國對台灣的主權。

馬英九28日在臉書發文表示，今天，是《舊金山和約》生效和《中日和約》簽訂70周年紀念日。日前，國史館與部分民間智庫合辦座談會，竟公然宣揚台灣地位未定論。國史館身為中華民國最高史政機關，隸屬總統府，實不該唱和這種荒謬言論。蔡英文總統身為國家元首，對所屬機關不當作為，應該導正。

馬英九指出，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都為二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其是1952年「中日和約」最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。

馬英九認為，國史館將台灣的國際地位推入更大的風險中，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險，他呼籲各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。

馬曉光表示，無論民進黨當局如何篡改歪曲歷史事實、包裝「台獨」分裂圖謀，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

中華民國 馬英九 臉書

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