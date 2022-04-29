新聞評論／歡迎費高昂 友好訪問團果然沒免費的

美國國會議員希望台灣採購24架適合中長程的波音787，取代華航即將淘汰的A330當中程機隊，引發議論。（本報資料照片）

美國參議員葛理漢 率領的六人訪問團4月中來台，政府熱烈歡迎。葛理漢一行固然宣示了對台灣的支持；但也施壓蔡政府，要求採購24架波音787客機。由於這批飛機總價高達2300多億元台幣（約80億美元），而華航機隊目前使用的是歐系的空中巴士，對波音持保留態度，無意埋單。葛理漢近日再度公開放話，希望蔡政府盡快拍板，在數周內宣布這項採購案。

葛理漢出身南卡羅萊納州，又是共和黨資深參議員，訪問團由他掛名領軍，顯示了他的分量。葛理漢15日會見蔡總統時，當即提出希望台灣購買波音787的建議，因為該機是在南卡製造；另一名俄亥俄州 參議員波特曼則補充，787的引擎是在俄州製造的。從這樣的對話，該訪問團強力推銷波音夢幻客機的用意十分明顯；事實上，兩年多前長榮航空即曾在此交機。美國議員為了選舉，強力推銷選區產品，並不少見，值得玩味的是，總統府網站在英文逐字稿中記錄了此事，在中文新聞稿卻被略去；可見，府方是以「內外有別」的手法刻意對國人隱瞞這項事實。

更誇張的是，國安局長陳明通竟把媒體報導此一攸關公共政策及人民納稅錢的新聞，說成中共的「認知作戰」，扣上一頂紅帽子，既不民主，也不進步，讓人瞠目結舌。

總統府28日就波音採購新聞提出說明，稱「國會議員關心自己國家的產業，為自己國家的產業發聲，是民主國家常態」；就像我國首長、民代出國，也都會介紹台灣產品一樣，因此不能說對方「強銷」波音。此話聽似有理，但其實只對了一半。事實上，僅就美台關係而論，強迫推銷的一方永遠是美方，被迫採購的永遠是台灣，人們何時看到這樣的貿易外交互動模式稍稍改變過？從來沒有！

由於葛理漢近日發布新聞稿再提此事，希望台灣未來幾周正式宣布這項採購案，才使事情又浮出檯面。華航是泛官股過半的公司，連自己的名稱、徽誌都沒有自主權，必須聽從官員的指揮行事；它對這次的龐大採購案儘管有滿腹不願意，但它有能力抗拒嗎？就像那麼多民眾強力抗拒美國萊豬進口，蔡政府都有本事將它在公投案的槍口下擋住；區區一個華航，抵擋得了政府向美國示好的壓力嗎？

值得注意的是，在葛理漢一行訪台後數日，蔡英文總統即指派行政院政務委員鄧振中率「精英企業團」訪美，出席6月下旬在馬里蘭州舉行的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會議。屆時，將有半導體、供應鏈、電動車等業者隨同赴美尋求投資或合作機會。據稱，蔡政府正力拚組成「最大團」，向美國示好。與此同時，政府也正積極推動「新東向」戰略，由經濟部、僑委會及駐外單位推促民間打頭陣，希望對準「美國再工業化」及新基礎建設的商機，形成美台策略性產業供應鏈。

「使台灣成為美國再工業化的最好夥伴」，這樣的口號固然動聽，卻充滿了一廂情願的遐想。美國製造業的衰落，主要是其企業長項在研發與行銷，跨國公司不斷將生產移往海外，造成本土工業的空巢化。台積電創辦人張忠謀近日直言，在美國生產晶片成本比在台灣高出五成，毫無競爭優勢。張忠謀的直言無隱，對於政府正一頭熱的「新東向」戰略，恐怕是當頭一盆冷水。

對台灣民眾而言，不想吃美國萊豬，至少還能拒絕購買。但對華航而言，不想採購的波音客機，有沒有說「不」的權利呢？當一波波的美國議員訪問團來台，乍看之下，美台關係似乎上升到前所未見的友好境地；但打開這張「24架波音787」的售貨單，高達2000多億元台幣的代價，難道竟是全民要付的「歡迎費」？