我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

冷眼集／質疑政府就是認知戰 新綠色恐怖

記者 侯俐安
美國國會議員希望台灣採購24架波音787，取代華航即將淘汰的A330當中程機隊，引發議論。圖為波音787機型。（本報資料照片）
美國國會議員希望台灣採購24架波音787，取代華航即將淘汰的A330當中程機隊，引發議論。圖為波音787機型。（本報資料照片）

美國參議員葛理漢月中來台，當面對蔡英文總統表達，希望台灣能購買24架波音787，總統府新聞稿中、英文卻有明顯差距。本報系聯合報28日獨家報導後，購機案合理性應可受公評，國安局長陳明通卻稱「懷疑是一場認知作戰」，彷彿媒體質疑政府就是境外勢力介入，藉打假整肅異己，宛如新綠色恐怖。

美國議員訪台時，把握機會推銷自家產品，不令人意外。但總統府網站提供的英文逐字稿，明確記錄葛理漢說，「我們希望您購買（波音）787。」中文版中，有關波音客機的文字卻消失。為何中文版主動隱去談話？總統府只輕描淡寫「向來有所潤飾」，卻是攸關80億美元的大生意。

台灣從李登輝總統時代，無論購機、購車（高鐵、台鐵）案，都具高度政治性，各國來台所求也時有所聞。華航因中長程機隊汰換案正在計畫中，原本在去年就可定案的購機案，是否購買波音787、架次多少，評估情形受疫情牽動，原計明年才會有譜；但在4月中，葛理漢離台後，華航內部也傳出此案被高層「關心」。

美方與府院的「期待」，是否會讓本應公司治理的華航，在專業與政治角力上失衡；華航在疫後的航線布局，又應如何選擇機隊，本應可回歸專業討論。如同美國前國務卿龐培歐上月訪台時，駐美代表處電報外交部，指龐培歐有意爭取台退撫基金等，亦是白紙黑字公文，總統府卻大動作反擊，其心才是可議。

總統府、外交部、綠委王定宇28日口徑一致反擊。王定宇更與陳明通利用答詢一搭一唱，陳明通稱，議員離台多日後才報導此事，是認知作戰慣用手法、在地協力者云云，以烏賊戰掩蓋事實。

蔡政府執政，凡是質疑政府，不合上意、不拍馬屁者，動輒被抹紅、出動網軍戰；本應可受公評之事，不明就裡貼上「認知作戰」的作為，政府才是認知作戰的實際操盤者。

葛理漢 龐培歐 台鐵

上一則

朝野轟NCC 綠委：華視丟台灣的臉

下一則

美強銷波音 綠扯認知作戰 藍籲別矇混敷衍

延伸閱讀

美強銷波音787 府中文新聞稿未見文字 華航也不想埋單

美強銷波音787 府中文新聞稿未見文字 華航也不想埋單

冷眼集／堅若磐石非白吃午餐 台灣得付代價

冷眼集／堅若磐石非白吃午餐 台灣得付代價
龐培歐籲美承認台灣獨立 台外交部：是他個人看法

龐培歐籲美承認台灣獨立 台外交部：是他個人看法
龐培歐：中如攻擊台灣 美可分享戰略 無需美軍壓境

龐培歐：中如攻擊台灣 美可分享戰略 無需美軍壓境

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝