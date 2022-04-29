冷眼集／質疑政府就是認知戰 新綠色恐怖

美國國會議員希望台灣採購24架波音787，取代華航即將淘汰的A330當中程機隊，引發議論。圖為波音787機型。（本報資料照片）

美國參議員葛理漢 月中來台，當面對蔡英文總統表達，希望台灣能購買24架波音787，總統府新聞稿中、英文卻有明顯差距。本報系聯合報28日獨家報導後，購機案合理性應可受公評，國安局長陳明通卻稱「懷疑是一場認知作戰」，彷彿媒體質疑政府就是境外勢力介入，藉打假整肅異己，宛如新綠色恐怖。

美國議員訪台時，把握機會推銷自家產品，不令人意外。但總統府網站提供的英文逐字稿，明確記錄葛理漢說，「我們希望您購買（波音）787。」中文版中，有關波音客機的文字卻消失。為何中文版主動隱去談話？總統府只輕描淡寫「向來有所潤飾」，卻是攸關80億美元的大生意。

台灣從李登輝總統時代，無論購機、購車（高鐵、台鐵 ）案，都具高度政治性，各國來台所求也時有所聞。華航因中長程機隊汰換案正在計畫中，原本在去年就可定案的購機案，是否購買波音787、架次多少，評估情形受疫情牽動，原計明年才會有譜；但在4月中，葛理漢離台後，華航內部也傳出此案被高層「關心」。

美方與府院的「期待」，是否會讓本應公司治理的華航，在專業與政治角力上失衡；華航在疫後的航線布局，又應如何選擇機隊，本應可回歸專業討論。如同美國前國務卿龐培歐 上月訪台時，駐美代表處電報外交部，指龐培歐有意爭取台退撫基金等，亦是白紙黑字公文，總統府卻大動作反擊，其心才是可議。

總統府、外交部、綠委王定宇28日口徑一致反擊。王定宇更與陳明通利用答詢一搭一唱，陳明通稱，議員離台多日後才報導此事，是認知作戰慣用手法、在地協力者云云，以烏賊戰掩蓋事實。

蔡政府執政，凡是質疑政府，不合上意、不拍馬屁者，動輒被抹紅、出動網軍戰；本應可受公評之事，不明就裡貼上「認知作戰」的作為，政府才是認知作戰的實際操盤者。