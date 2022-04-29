美強銷波音 綠扯認知作戰 藍籲別矇混敷衍

國安局長陳明通。（記者黃義書／攝影）

本報系聯合報昨天獨家報導美國訪團月中訪台時，盼台採購24架波音787，總統府發言人張惇涵表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，政府在相關產業的推動，也都基於專業進行評估，必須依法辦理，「沒有所謂強銷的問題」；但國安局長陳明通說，國家利益與美國國家利益高度重疊，「所以要互相相挺」。

張惇涵昨表示，就像台灣的國會議員、縣市首長，甚或地方民代，出國訪問時，都會介紹台灣的農產品、半導體產業，或者在地特色產業，都是很正常的事。

外交部稱「強銷」是惡意中傷，並表示國會議員及民意代表關心自己國家的產業發展，替選區產業爭取商機，是民主國家的常態。

民進黨立委王定宇在立院質詢陳明通對此事看法時，陳明通表示，嚴重懷疑這是一場認知作戰，稱該訪團已來訪完這麼多天，突然間報紙就報出來，是認知作戰慣用的手法。

國民黨立委洪孟楷表示，總統府網站自行調整中英文版本內容，這個行為就是此地無銀三百兩，行政部門不要看到黑影就開槍，每次解釋不了就用認知作戰反擊，矇混敷衍。

面對藍營立委的質詢時，陳明通說，「老共也和美國波音買很多飛機，每個國家都會追求自己的利益，台灣的國家利益與美國國家利益高度重疊，所以要互相相挺。」

曾翻譯多本國外著作的名嘴朱學恒找出總統府中英文版新聞稿核對，形容中文版根本是「神之翻譯」，並稱在台灣相信科學、懂國際真相並不痛苦，痛苦的是「他們還以為你說謊」。

據了解，這不是美方第一次關切華航購機案 ，2018年8月，時任美國國務院 亞太事務代理副助卿石露蕊在華府智庫「戰略暨國際研究中心」召開閉門會議，與台灣官員、智庫學者等人討論美台非官方關係。據轉述，在談到華航採購新機計畫時，石露蕊當著台灣官員的面說，希望台灣能做出「正確的事」。美方希望華航能向波音採購，而非空中巴士，當時估計採購案能為美國維持逾1萬個工作機會，並減少雙邊貿易逆差。

至於此次葛理漢率團訪台要求台灣採購24架波音787，一名華航前高層指出，近兩年因全球疫情 爆發，波音787訂單被各國退貨，庫存剩太多。且由於787機體龐大，加上疫後油價 上漲、兩岸航線縮水，華航此時引進波音787，這一、兩年就能交貨，將等於「飛一趟、賠一趟」，對華航將造成龐大的財務負擔。