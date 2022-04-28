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台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

冷眼集／阿中暖男 一遇政治就走樣

記者 林河名
陳時中對雙北市長酸言酸語，也語帶譏諷說對岸「未來可能餓死比病死多」，「暖男」形象走樣。（記者許正宏／攝影）
陳時中對雙北市長酸言酸語，也語帶譏諷說對岸「未來可能餓死比病死多」，「暖男」形象走樣。（記者許正宏／攝影）

新冠肺炎本土確診案例連數日激增，中央流行疫情指揮官陳時中27日不但對雙北市長酸言酸語，也語帶譏諷說對岸「未來可能餓死比病死多」。陳時中自疫情之初累積的「暖男」形象，似乎一遇上政治就「走鐘（意即走樣）」。

陳時中批評台北市長柯文哲之餘，不忘自誇台灣非公衛介入措施（NPI）全世界做最好，「病毒碰到牆壁的機會多，不會無止盡循環」。但這句「今天確診8822人，成長率約30%，明天幾乎一定過1萬了」，也等於先為確診數再攀高，幫自己打了預防針。

只是，陳時中「指揮」慣了，話都是自己說了算。對於柯文哲說5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北單日確診數累計將達50萬例，陳時中不客氣表示「明天就過1萬了啦！不用等這麼久」，但別忘了，前立委沈富雄26日才抱怨，陳時中希望疫情緩步上去，傷害較小，沈卻擔心「上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難」，直說跟陳時中見面聊了半小時，根本是「浪費我的時間」。

說起來，沈富雄僅是浪費自己的時間，但全台民眾不僅被「3＋4」新制搞得一頭霧水，還要自行先覓快篩試劑，疫情當前，還要跟時間賽跑。

快篩實名制28日上路，連民進黨立委高嘉瑜也忍不住直言，要與病毒共存，就要有便宜方便充足的快篩試劑。說好的「超前部署」，但當國外已有便宜可靠的唾液快篩試劑，政府可有劍及履及幫民眾解決切身的難題？

可嘆的是，陳時中沒有全把心思放在這上頭，卻早已規畫5月去日內瓦，被質疑是為轉身投入選舉進行「感恩之旅」。

身在疫情，心懸選情，這樣的防疫指揮官，絕非人民之福。但人各有志，只期待別因機關算盡太聰明，誤了百姓生命。

陳時中 疫情 柯文哲

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