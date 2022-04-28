國台辦質疑台防疫措施 陳時中：中餓死恐比病死多

大陸國台辦發言人馬曉光質疑台灣的新防疫措施稱，「大家可以算一下，將會有多少人失去生命」。（取材自人民網）

兩岸防疫 措施不同，國台辧與陸委會為此互批，再掀口水戰。中國大陸國台辦發言人馬曉光昨質疑台灣的新防疫措施稱，「大家可以算一下，將會有多少人失去生命」，並否認陸委會日前的指控稱，不存在台灣人離滬登機前無法取得核酸報告的情況。

對於馬曉光所言「依當前台灣所謂的新防疫模式，到年底前會有400萬到700萬人感染，可以算一算有多少台灣同胞失去生命。」陳時中反酸，「中國防疫數字很漂亮不得不佩服，但未來可能餓死比病死多」。

陸委會昨晚再發聲明，強調確有上海台商反映無法取得二日內核酸證明文件，並指還出現台商要返台奔喪當地政府不予同意的不人道事件。

馬曉光昨在國台辦例行記者會上表示，大陸的防疫措施，可以最有效保護人民的生命安全和身體健康。談及台灣的防疫新模式，據估年底前可能會有400萬到700萬人確診。他說，「參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的。」

馬曉光還表示，不存在陸委會所說離滬登機前無法取得核酸檢測 報告、抵台後再行辦理的情況。他說，4月以來，上海市有關方面為30多名抵滬和離滬台灣民眾提供相關檢測和交通出行等服務，解決他們的急需。此外，上海、昆山共33家台企申請復工復產，當地台辦也積極給予穩產紓困等協助。

陸委會昨晚回應指出，確實有上海台商反映，因陸方防疫措施，無法取得二日內核酸檢測證明文件，造成無法順利搭機返台，且近日接獲當事人向政府求援不止一案，每個案件皆有案可稽，鐵證如山。「中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，花時間去看看當地各種作爲到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難」。

陸委會還稱，目前中國大陸疫情 持續嚴峻，各項防控措施已造成旅居上海的國人很多的不便，近日甚至發生有人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件，「台方希望陸方在疫情防治的同時，應該兼具人道考量與台灣在陸民眾的需求」。