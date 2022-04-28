陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先

「世界衛生大會」（WHA）5月登場，衛福部長陳時中曾規畫親赴日內瓦參加場邊會議。（記者謝承恩／攝影）

「世界衛生大會」（WHA ）下月登場，衛福部長陳時中 曾規畫親赴日內瓦參加場邊會議。外交部次長俞大㵢在立院證實，「有在評估」，但以台灣疫情 處理為優先。至於是否收到WHA邀請函？俞大㵢說，目前積極爭取中，不到最後一刻不會放棄。

WHA5月登場，美國眾議院27日以425票贊成、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。法案去年8月已獲參議院通過，接下來將送交總統拜登簽署生效。

美國國會2004年5月曾通過法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分，台灣隨後也順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀。但自2017年來，儘管有美國支持，台灣仍因北京施壓連續多年未能參與WHA。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，如果陳時中有機會能夠出訪WHA，一定要把握住機會，原因是WHA年會是一年一次，各國也希望看到台灣的防疫經驗，陳時中出席極具代表性。

鄭運鵬說，如果WHA能夠成行是一舉數得，第一，指揮中心一樣可以維持正常運作；第二，陳時中可以藉這個機會接觸其他國家相關衛生主管，這對台灣走出去是很難得的機會；第三，順便拜訪去年疫苗支援台灣的友邦。若是明年或後年，說不定疫情已經不是各國首要考量，明年他再去與現在去的意義不同。

民進黨立委王定宇指出，陳時中是否前去參與WHA場外活動仍在評估中，台灣過去會派衛生主管官員到會場外，相信今年會這樣處理。

國民黨副秘書長王育敏表示，台灣疫情仍持續延燒，為什麼陳時中可以在這個時候跑出國外，而不請他人代勞？陳時中應該要扮演好自己的角色。