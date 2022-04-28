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華航力挺政策 當年歐洲線 滿載也虧錢

記者侯俐安、張加／台北28日電

華航過去20年購機算是保守穩健，但早年為了汰換Ａ300家族，沒有如長榮、國泰、日航、新航等業主選擇777，改以選擇同為中程家族的Ａ330，為了「平衡」又再增購4架747—40客機，以及6架747—400貨機，正是因為配合政府政策，導致華航在長程線的油耗成本競爭力大輸，在當時也因貨機過剩，造成機隊維運成本居高不下。

當長榮以雙引擎省油的波音777客機飛長程線，華航還在以傳統耗油的波音747飛，在油價居高不下時，就算飛歐洲線乘客滿載也虧錢。直到多年後，華航才引進波音777、空中巴士Ａ350，讓時任交通部長葉匡時曾直言「華航機隊問題太嚴重」。

過去2年疫情全球蔓延，華航靠貨機營利屢創新高。不過，華航近來接連發生貨機起飛後引擎故障返航，據查都與副廠零件有關。據了解，民航局已警告華航再故障就要全面停飛貨機，華航18架747貨機，近來陸續停飛7架，將「計畫性檢修」到5月底，不排除停飛到8月。

今年1月28日，華航747—400Ｆ貨機，在降落美國芝加哥機場後，滑行時因為大雪地面濕滑，航機碰撞地面行李盤櫃造成受損，導致全機隊3顆備用發動機毀損2顆。今年1、2月時，747—400Ｆ貨機也接連發生系統性故障返航事件，華航讓7架飛機停飛檢修。

由於5月發動機缺料，747是市場上較早期機種，零件更換不如新機充裕，因此7架貨機將先停飛到5月底，且不排除停飛到8月，在貨運爆量期間也衝擊量能。所幸近來華航採購777Ｆ貨機可稍微補上747停飛。

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