冷眼集／堅若磐石非白吃午餐 台灣得付代價

蔡英文總統（右）15日接見美國參議員葛理漢（中）訪問團。(圖：總統府提供)

美國重量級聯邦參議員葛理漢 要求台灣採購波音787，引發台灣政府應否「照單全收」的問題。美國國會議員、州長訪台時，經常力推該州產品，以政促商，出發點是為促進地方經濟與就業 機會，自然符合美國利益；重點在於，面對美國友人的期許，台灣的回應能否也符合自身利益。

美議員、州長、前官員訪問台灣，除了談論安全議題，強化經貿關係也是重要一環。前國務卿龐培歐也曾表達，經濟連結性有助提升台美地緣政治戰略關係。但從近年含萊克多巴胺美牛、美豬開放，再到國防改革、後備軍力，以及能源、半導體供應鏈 等，蔡政府大肆宣傳台美關係「堅若磐石」之際，也在在印證「天下沒有白吃的午餐」。

葛理漢訪台會晤蔡總統時，把握機會公開表達希望台灣購買波音客機，並不令人意外，關鍵在於華航是否需要波音787。

華航雖然有來自航發會與國發會的官股，本質上仍是一家民營公司，經營團隊首要追求的是公司最大利益，才能對股東交代。飛機的採購涉及整個公司後勤維護的能量調整、航點布局的規畫，以及航務運作的種種考量，如何讓旗下機隊配置最佳化，仍需由專業技術團隊審慎評估為宜。但有了美國議員與府院「期待」，華航能否只問專業、不見政治？

美國議員來訪對台表達支持，也大方談及商業往來，反倒是蔡政府有意淡化友人的商業目的。只是，葛理漢在總統面前講、記者會也講，回到美國發新聞稿還提出數量與金額等詳情，短期內如此密集向台灣方面喊話，高層實在很難假裝沒聽見。

有趣的是，總統府網站提供的英文逐字稿記錄葛理漢所說，「我們希望您購買（波音）787（在南卡羅萊納州製造）。」但網頁換成中文新聞稿後，葛理漢有關波音客機的發言就消失了，只剩葛理漢發言展現對台支持，強調台灣對美國的重要性，以及希望能進一步強化兩國經貿關係。

總統府新聞稿中文、英文不一樣，形成「一個葛理漢，各自表述」。蔡政府藉由美國訪團宣傳台美關係，「大外宣」目的達成後，還是得付出一定代價。