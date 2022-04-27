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確保先進晶片不落入中方 布林肯：台灣不可或缺

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。路透社
美國國務卿布林肯。路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日在聯邦參議院外交委員會表示，台灣等少數國家掌握最先進的晶片製造技術，美國正與台灣、日本、荷蘭和其他少數國家共同努力，確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國大陸之手，台灣是不可或缺的合作對象。

布林肯受邀出席說明國務院明年度的預算規畫，外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）詢問，台灣掌握全球9成的先進晶片，美國的食衣住行各樣產品都包含半導體，若中國大陸奪取台灣形同控制這9成晶片，為害全球甚鉅。

布林肯表示，美國對此有急切感（urgency）。

他表示，就半導體本身而言，美國比起中國大陸仍有很大優勢；談到最先進的晶片製造技術，包含台灣在內的少數國家處於領先地位，美國正與台日荷等其他少數國家採取非常重要的步驟，以確保確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國大陸之手，台灣在此是不可或缺的。

針對台灣，布林肯表示，美國堅定確保台灣擁有足夠自我防衛的能力，應對任何潛在的侵略，包含中國大陸數十年來破壞現狀的片面行動。

布林肯表示，自2017年至今美國對台軍售總額近200億美元，商售也有25億美元，以及加速第三方對台灣防衛能力的相關轉移，美國持續協助台灣強化不對稱戰力以為嚇阻。

美國海軍第七艦隊26日發布新聞稿表示，勃克級驅逐艦桑普森號（USS Sampson，DDG102）在當地時間26日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍將繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。             這是美艦今年第3度通過台海，上一次是勃克級飛彈驅逐艦芮爾夫強生號（USS Ralph Johnson，DDG-114）在2月26日通過台海。

晶片 布林肯 國務院

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