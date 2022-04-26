最新民調：若中共打台灣 過半台灣人不信美國會協防

最新民調顯示，三成九的20歲以上台灣人，認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣。圖為國軍戰車實兵演練。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天發布最新民調 ，數據顯示，20歲以上台灣人中，三成九認為中共 有可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後，但五成一認為不可能。關於如果中共武力犯台，美國會不會派兵協防台灣，有三成六基本上相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四不相信，不相信者比相信者多約18個百分點。

這次民調問及「如果有一天中共（中國）出兵攻打台灣，您相不相信美國會派兵協防？」結果發現，有8.5%的人非常相信，27.8%還算相信，29%不太相信，24.8%一點也不相信，9.7%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，換句話說，如果中共武力犯台，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成六基本上相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四不相信，不相信者比相信者多約18個百分點。這項發現意味著，俄烏戰爭爆發後，明顯過半數台灣成年人對中共如果武力犯台，美國會不會派兵協防台灣一事，抱持存疑或悲觀的態度，只有不到一成的人對美軍會協防台灣深信不疑。

游盈隆也說，和上個月同樣的調查相比，也就是俄烏戰爭爆發以後，當問到如果有一天中共武力犯台時，台灣人對美國是否會派兵協防台灣的態度並沒有基本的改變，也就是說，明顯過半數的台灣人基本上不相信美國會派兵協防台灣，相信的人是少數。具體地說，相信美國會派兵協防台灣的人增加1.8個百分點，不相信的人減少2.1個百分點。

民調也調查台灣人的民族認同，數據顯示，20歲以上台灣人中，有八成自認為自己是台灣人，5.3%自認為自己是中國人，一成有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同。

另關於台灣人的統獨傾向，數據顯示，在20歲以上台灣人中，「台灣獨立」 是五成三台灣人對未來的期待和選擇，一成一期盼未來「兩岸統一」，兩成二期盼未來仍「維持現狀」。