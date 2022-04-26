我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

最新民調：若中共打台灣 過半台灣人不信美國會協防

記者丘采薇／台北26日電
最新民調顯示，三成九的20歲以上台灣人，認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣。圖為國軍戰車實兵演練。（本報資料照片）
最新民調顯示，三成九的20歲以上台灣人，認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣。圖為國軍戰車實兵演練。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天發布最新民調，數據顯示，20歲以上台灣人中，三成九認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後，但五成一認為不可能。關於如果中共武力犯台，美國會不會派兵協防台灣，有三成六基本上相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四不相信，不相信者比相信者多約18個百分點。

這次民調問及「如果有一天中共（中國）出兵攻打台灣，您相不相信美國會派兵協防？」結果發現，有8.5%的人非常相信，27.8%還算相信，29%不太相信，24.8%一點也不相信，9.7%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，換句話說，如果中共武力犯台，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成六基本上相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四不相信，不相信者比相信者多約18個百分點。這項發現意味著，俄烏戰爭爆發後，明顯過半數台灣成年人對中共如果武力犯台，美國會不會派兵協防台灣一事，抱持存疑或悲觀的態度，只有不到一成的人對美軍會協防台灣深信不疑。

游盈隆也說，和上個月同樣的調查相比，也就是俄烏戰爭爆發以後，當問到如果有一天中共武力犯台時，台灣人對美國是否會派兵協防台灣的態度並沒有基本的改變，也就是說，明顯過半數的台灣人基本上不相信美國會派兵協防台灣，相信的人是少數。具體地說，相信美國會派兵協防台灣的人增加1.8個百分點，不相信的人減少2.1個百分點。

民調也調查台灣人的民族認同，數據顯示，20歲以上台灣人中，有八成自認為自己是台灣人，5.3%自認為自己是中國人，一成有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同。

另關於台灣人的統獨傾向，數據顯示，在20歲以上台灣人中，「台灣獨立」 是五成三台灣人對未來的期待和選擇，一成一期盼未來「兩岸統一」，兩成二期盼未來仍「維持現狀」。

中共 民調

上一則

創辦人墜溪谷亡 48年歷史桂冠出版後繼無人熄燈

下一則

冷眼集／不官不民不擺脫政治 華視難逃沉淪

延伸閱讀

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援
美將重開基輔使館 拜登提名斯洛伐克女大使出任

美將重開基輔使館 拜登提名斯洛伐克女大使出任
迎接亞太裔傳統月：身為亞裔美國人 我們感到驕傲

迎接亞太裔傳統月：身為亞裔美國人 我們感到驕傲
西方續施壓印度 歐執會主席：俄烏戰爭將影響印太地區

西方續施壓印度 歐執會主席：俄烏戰爭將影響印太地區

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死