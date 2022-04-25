「美國再工業化」 台推經貿新東向 聯結美加墨

民間組織推動「新東向」，獲政府大力協助；但台積電創辦人張忠謀最近說，台積電赴美設廠成本太高。（本報資料照片）

全球供應鏈 重整、美國再工業化等趨勢，台灣有意推動「新東向戰略」，現由民間組織主推，但包括經濟部、僑委會、駐外館處等皆有涉入、協助。

「數位治理協會」等單位3月舉辦「台灣全球化的新東向戰略」年度論壇，行政院副院長沈榮津、無任所大使林佳龍等官員與會，引起關注。該論壇提出戰略，主張台灣應藉著「新東向」，善用美、加、墨等國資源，成為具有全球影響力、最高科技創新能量的中型強國。

據悉，由民間人士發起、現籌備中的「新東向全球產學研聯盟協進會」，去年至今已拜會多位政府高層，也與不少官員視訊開會，包括沈榮津、駐美代表蕭美琴、僑委會副秘書長徐佳青等人，以及美國在台協會（AIT）商務官員。

據轉述，該聯盟曾向產官學界請益並報告新東向戰略，與會人士普遍認同，但認為現階段由民間推動較妥，而政府會盡力協助，有位官員直說，「需要什麼幫忙都可以」。有與會人士解讀，新東向戰略或可能成為2024年某位總統參選人的政見之一。

「新東向全球產學研聯盟協進會」籌備處秘書長陳孝昌受訪時說，政府未在背後支持，「也沒有這麼多政治意圖」，完全自發性看到需求發動，盼民間力量能刺激政府。但陳孝昌也表示，一開始由民間起頭，希望最終政府能成立「新東向辦公室」，因新東向確實為國家戰略議題。

該聯盟主要目標包括由美國再工業化和新基建創造連結全球的新商機，協助形塑新台美策略性產業韌性供應鏈，促進新興關鍵產業升級。目前主要推動人包括台灣數位治理協會理事長陳春山、台灣奈微光創辦人陳孝昌等人，另有數十位企業界人士參與，預計今年9月正式成立「新東向全球產學研聯盟協進會」。

選擇美國投資 峰會 台拚最大團

此外，行政院政務委員鄧振中將出席6月26日至29日在美國馬里蘭州舉行的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。鄧振中受訪表示，目前正在組團，這是很好的機會，能讓相關政府官員、企業，更了解美國市場。

據了解，台灣方面力拚組「最大團」參加「選擇美國投資高峰會」，現在已經規畫八個主要產業，包括生技、能源、電動車、下一代電信六Ｇ、個人防護裝備、新創公司、半導體、太空 科技與低軌衛星等業者，造訪美國西雅圖、舊金山、馬里蘭等多個城市。