冷眼集／美台真夥伴？不妨聽聽張忠謀真心話

台積電創辨人張忠謀。(本報資料照片)

美國政府不僅一次表達台灣為重要的經濟與安全夥伴，但美國的夥伴很多，台灣卻最重視美國，特別是安全方面需要美國大力支持與協助；然而，華府 對於台灣安全與經濟的討論立場分歧，其實已是老問題。

近年談論台美關係，多數華府智庫學者認同雙方關係持續獲進展，美方努力強化與台灣的外交與安全連結，但對台美經貿實質進展則不太滿意，甚至認為經貿是雙邊關係最弱一環。

不少學者主張，在台灣政府解決美豬問題後，美國政府至少應表達有意與台灣洽簽自貿協定，美方卻未積極表態，如此恐傳遞給北京 錯誤的訊息，認為華府對台支持並不全面。

美國拜登政府籌備「印太經濟架構」（IPEF）期間，傳出商務部長雷蒙多在一場參議院閉門會議表示，政府目前不考慮讓台灣參與該計畫；一位消息人士告訴路透，這反映出一個更廣泛的問題，即美方的貿易議程有時與外交政策議程不一致。

美台洽簽自貿協定缺乏進展，與美國內部政治有關，至於美國是否邀請台灣參與印太經濟架構尚不明朗，則可能是因為東南亞國家憂心北京反應。這些跡象顯示，美國基於自身與區域夥伴的利益考量，恐暫時擱置台灣這位重要經濟夥伴的訴求。

台灣持續透過各種管道與方式強化與美國的經濟連結。新冠肺炎疫情爆發前，曾有幾年，台灣以「第一大團」參與「選擇美國」投資高峰會，今年恢復實體舉辦，也力拚最大團，向美方示好；另有產官學界積極討論「新東向戰略」，雖鎖定美加墨，但就目前計畫而言，仍最看重美國機會。

官員率企業組團訪美，及民間籌組協會主推新東向戰略，都不是壞事，但若政治與經濟都想「選擇美國」，缺乏分散風險的意識，則非好事，也讓台灣欠缺緩衝的空間。

台積電 創辦人張忠謀最近說，台積電赴美設廠成本太高，並直言台積電會赴美設廠，是美國政府敦促下的決定。他的一番真心話，值得政府與企業深思。